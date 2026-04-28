Vacanze estive in traghetto, cresce l’interesse per mete alternative

Dall’analisi di Ferryscanner sulle prenotazioni dei traghetti la seconda metà di giugno e il mese di luglio risultano i periodi più gettonati, a conferma di un’estate meno concentrata su Ferragosto. Cresce l’interesse per isole minori e mete meno battute

Quest’anno cambiano le abitudini di viaggio degli italiani in vista dell’estate: dall’analisi delle prenotazioni di traghetti realizzata da Ferryscanner, rispetto allo scorso anno emerge una maggiore propensione alla pianificazione anticipata delle vacanze estive, con picchi di prenotazioni effettuate tra gennaio e aprile.

Si registra, infatti, un aumento netto dei volumi già nella fase di early booking, con un incremento di circa il 40% rispetto al 2025. E se per anni Ferragosto ha rappresentato il momento simbolico delle vacanze italiane, oggi il calendario delle partenze appare molto più frammentato. Già nella seconda metà di giugno le prenotazioni registrano una crescita del +43% rispetto allo scorso anno, mentre luglio si conferma sempre più strategico: la seconda settimana del mese cresce del +92% e quella successiva del +73%.

Vacanze estive, cambia la scelta delle mete

Per quanto riguarda le destinazioni, Sicilia e Sardegna continuano a guidare le preferenze dei viaggiatori italiani, con rotte consolidate come Trapani–Favignana (+9%) e collegamenti come Genova–Olbia e Livorno–Olbia, entrambi in crescita del +50%.

Ma la vera sorpresa dell’estate 2026 – evidenzia l’indagine – arriva dalle mete meno battute. Sempre più viaggiatori sembrano cercare destinazioni più tranquille, autentiche e meno congestionate rispetto ai grandi hotspot turistici. Lo dimostrano i numeri di Trapani–Pantelleria, che cresce del +500%, Piombino–Portoferraio verso l’Isola d’Elba (+250%) e Milazzo–Lipari (+150%). Anche Capraia, Rio Marina e Filicudi registrano segnali di forte crescita.

Anche geograficamente emergono comportamenti diversi. Dal Nord si continua a puntare soprattutto sulla Sardegna, il Centro mostra una crescente curiosità verso destinazioni più diversificate, mentre dal Sud si rafforza il traffico verso isole minori e tratte alternative, segnale di una domanda sempre più frammentata e meno prevedibile.

Cambia anche il modo di viaggiare

A cambiare non sono solo le destinazioni, secondo quanto emerso dallo studio, ma anche il modo di viaggiare. Le prenotazioni per due persone restano le più diffuse, seguite da quelle per famiglie, e crescono entrambe in modo significativo rispetto allo scorso anno (+45%).

Ma se nel 2026 le famiglie sembrano prediligere il mese di luglio, con un incremento maggiore anno su anno (+74%), le coppie scelgono di anticipare le vacanze a giugno, con più del doppio delle prenotazioni rispetto al 2025 per questo mese (+65%).

Le prenotazioni singole, invece, aumentano del 30% sul 2025. Aumentano del +40% anche le prenotazioni che includono un’auto al seguito, un trend che potrebbe indicare una crescente attenzione alla convenienza rispetto al noleggio sul posto, ma anche il desiderio di avere maggiore libertà di movimento durante la vacanza e costruire itinerari più flessibili.