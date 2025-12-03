Pausa pranzo: portarlo da casa fa risparmiare fino a 3.600€ l’anno

Un’analisi nazionale rivela quanto incida la pausa pranzo sul budget degli italiani e come cambino i risparmi tra Nord e Sud, sia in valore assoluto sia in rapporto alla busta paga.

Fare la pausa pranzo fuori ogni giorno non è solo una comodità, ma anche una spesa che può arrivare a pesare fino al 20% del reddito lordo mensile. Secondo una recente analisi, preparare i pasti a casa permette di risparmiare in media 263 euro al mese, cioè quasi 3.200 euro l’anno. La differenza è netta: un pasto semplice fuori casa può costare tra i 13 e i 16 euro, mentre cucinarlo a casa richiede appena 1,7 euro. Un divario che spiega perché sempre più lavoratori rivalutino la “schiscetta” come scelta conveniente e sostenibile.

Nord più costoso, Sud più economico: dove si risparmia di più

Dal confronto territoriale emerge che le regioni del Nord sono quelle dove portarsi il pranzo da casa fa risparmiare maggiormente in termini assoluti. Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Trentino-Alto Adige raggiungono infatti i risparmi potenziali più elevati, intorno ai 3.500 euro annui.

All’estremo opposto, Puglia, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo registrano risparmi inferiori, poco sotto quota 2.800 euro. La distanza, quasi 670 euro annui, è legata sia ai prezzi medi della ristorazione sia al livello delle retribuzioni, più basse nel Mezzogiorno.

Le città dove conviene di più (e di meno)

Tra le città con il risparmio più alto dominano quelle del Nord. Milano, Monza-Brianza, Parma, Modena e Bologna guidano la classifica, con un risparmio annuo di 3.630 euro per chi decide di preparare il pranzo a casa. Milano, nonostante la retribuzione mensile lorda più elevata d’Italia (circa 2.780 euro), rappresenta il caso emblematico di quanto il costo del cibo fuori incida comunque sul bilancio individuale.

Sul fronte opposto, tutte le città del Sud e parte del Centro si attestano su un risparmio potenziale medio di circa 2.760 euro l’anno. Qui i prezzi più bassi della ristorazione riducono il vantaggio economico, anche se l’incidenza sulla busta paga resta significativa.

Se si guarda alla percentuale di risparmio la mappa si ribalta

Analizzando non l’importo assoluto ma il rapporto tra risparmio e stipendio, lo scenario cambia radicalmente. A emergere sono infatti città con salari medi più bassi, dove portarsi il pranzo da casa pesa molto di più sul reddito disponibile.

Vibo Valentia è in testa: qui il risparmio può corrispondere al 22,3% della busta paga mensile. Subito dopo compaiono Grosseto (21,5%) e Imperia (21%). Questo ribaltamento dimostra come l’impatto di un gesto semplice — preparare il pranzo a casa — vari non solo in base ai prezzi, ma anche alla struttura salariale del territorio.

Una scelta economica, sostenibile e sempre più diffusa

Il ritorno del pranzo portato da casa non è solo un fenomeno legato all’aumento del costo della vita: riflette anche una nuova consapevolezza verso il proprio bilancio e un desiderio crescente di alimentazione più controllata e sostenibile.

In un periodo in cui le spese quotidiane possono incidere pesantemente sui redditi familiari, la pausa pranzo diventa così uno dei terreni più immediati su cui agire per ridurre i costi senza rinunciare alla qualità del pasto. Un gesto semplice, che può tradursi in migliaia di euro risparmiati ogni anno.