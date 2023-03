Per la Giornata del Consumatore (15 marzo) Confconsumatori lancia un’offerta per chi vuole associarsi

In occasione della Giornata del consumatore, Confconsumatori ha deciso di offrire ai cittadini, per un giorno, la possibilità di associarsi alla quota straordinaria di 5 euro: 24 mesi di informazioni e aggiornamenti, e 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata

In occasione della Giornata mondiale del consumatore, che ricorre il 15 marzo, Confconsumatori ha deciso di offrire ai cittadini, per un giorno, la possibilità di associarsi alla quota straordinaria di 5 euro. L’iscrizione garantirà 24 mesi di informazioni e aggiornamenti, e 12 mesi di consulenza specializzata e personalizzata.

L’iscrizione, dunque, avrà valore biennale: i soci, per due anni, avranno diritto a ricevere newsletter, periodici e materiali informativi, e a partecipare ai webinar e ai seminari organizzati dall’Associazione. Per il primo anno, inoltre, potranno ricevere consulenze gratuite con gli esperti per risolvere ogni problematica sorta in materia di consumerismo: dalle truffe online ai viaggi, dalle utenze al risparmio.

La Giornata del Consumatore e l’iniziativa di Confconsumatori

Ormai oltre sessant’anni fa, il 15 marzo 1962, il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy pronunciò un discorso storico in cui, per la prima volta, venivano riconosciuti pubblicamente la figura del consumatore e i suoi diritti. Proprio nell’anniversario di questa data, le Nazioni Unite decisero, nel 1983, di istituire la Giornata mondiale dei diritti del consumatore.

Confconsumatori ricorda, quindi, i quattro pilastri individuati da Kennedy: il diritto alla sicurezza, il diritto all’informazione, il diritto alla scelta e il diritto di essere ascoltati. Diritti fondamentali a cui, secondo l’Associazione, si accompagnano oggi altri diritti emergenti – come i diritti digitali, il diritto all’eccesso all’energia (pulita), il diritto a un’alimentazione sana e sostenibile.

L’Associazione, al fine di rendere i propri servizi di assistenza e tutela ancora più accessibili, lancia la sua iniziativa. Per associarsi usufruendo dell’offerta basterà contattare la sede territoriale di riferimento oppure lo Sportello online, specificando la propria volontà di aderire all’iniziativa della Giornata mondiale dei diritti del consumatore.

Tutti gli sportelli sono disponibili nell’area Dove siamo del sito di Confconsumatori. Per iscriversi attraverso lo Sportello online occorre invece inviare una e-mail all’indirizzo sportello@confconsumatori.it, oppure compilare il form.

