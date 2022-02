Prestiti, aumentano le richieste per auto, moto ed elettronica

Cresce la richiesta di prestiti, ma gli italiani hanno paura ad impegnarsi per cifre troppo onerose. Secondo i dati Crif, il comparto è trainato dai finanziamenti per l’acquisto di auto e moto, da quelli collegati ai consumi di elettronica, elettrodomestici e prodotti per l’efficientamento energetico

Tornano a crescere le richieste di prestiti, secondo i dati pubblicati da Crif (Barometro del credito alle famiglie) riportati da Italiani.Coop, con particolare riguardo a quelli finalizzati (cioè concessi per comprare un bene specifico). Il +24% registrato dalle domande di credito è in buona parte frutto della crescita (+36%) dei prestiti finalizzati. Ma, forse per prudenza o per una reale diminuzione della capacità di spesa, le richieste sono per importi più piccoli.

“Nel complesso – secondo quanto osservato da Crif – il comparto è trainato dalla vivacità dei finanziamenti a sostegno dell’acquisto di auto e moto ma anche quelli collegati ai consumi di elettronica, elettrodomestici e prodotti per l’efficientamento energetico, che sempre di più rappresentano un’area di interesse per gli italiani”.

Aumenta la richiesta di prestiti, ma non per cifre onerose

Dal Rapporto Coop 2021 era emerso che circa 2 milioni di famiglie a dicembre 2021 già pensavano di ricorrere a prestiti nel 2022. I dati Crif mettono in luce, però, la paura ad impegnarsi per cifre troppo onerose, come i mutui.

Gli italiani, infatti, si muovono ancora con cautela. “Nel complesso quasi i 3/4 delle richieste ha presentato un importo al di sotto dei 150.000 Euro, a conferma della propensione delle famiglie a orientarsi verso soluzioni in grado di pesare il meno possibile sul bilancio familiare”, spiega il Crif.

Dall’analisi è emerso anche “un significativo abbassamento dell’età media: se al primo posto si è confermata nuovamente la fascia compresa tra i 35 e i 44 anni, con il 32,4% del totale, si sottolinea come tutte le classi abbiano subito una contrazione rispetto alla corrispondente rilevazione del 2020 ad eccezione degli under 35, che sono arrivati a spiegare il 30,5% del totale”.

Consolidamento e auto nuova: le finalità con somme richieste più alte

Secondo uno studio dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it le finalità per cui si richiedono importi maggiori nel trimestre in corso sono il consolidamento debiti (19.300 euro), l’auto nuova (15.900 euro) e la ristrutturazione (15.800 euro), con somme tutte abbondantemente al di sopra della media (12.100 euro) e in crescita rispetto all’ultimo trimestre 2021, quando l’importo era 11.400 euro.

La finalità che sta crescendo più di tutte è quella per auto usata (+14% di richieste sul totale del mix rispetto all’ultimo trimestre 2021, dal 18,8% al 21,4% del totale), riflesso del crollo delle immatricolazioni di auto nuove (-20% di gennaio 2022 vs gennaio 2021) e della crescita del mercato delle auto di seconda mano (+34% di gennaio 2022 vs gennaio 2021).

I Prestiti green e i bonus dedicati

Un focus anche sui prestiti green. L’ultima analisi dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it dedicata a tali finanziamenti ci parla di un mercato in cui il 58,5% delle richieste ha durata sotto i 5 anni, il 42,9% degli interessati desiderano importi superiori ai 15.000 € e un richiedente su due ha più di 46 anni.

Le aree geografiche più attente a queste finalità ecosostenibili sono il sud Italia e le Isole, che rappresentano il 40% del mix. In calo invece il nord Italia (dal 45,8% nell’ultimo trimestre 2021 al 31,4% del trimestre corrente).

