Prodotti Dop, tra qualità, sostenibilità e legame con il territorio

I consumatori italiani premiano autenticità e filiere certificate: le Dop resistono alla crisi e crescono nel carrello della spesa.

Gli italiani riconoscono nei prodotti Dop – Denominazione di origine protetta una garanzia di qualità, autenticità e un legame indissolubile con il territorio di provenienza. Un valore che va oltre il semplice acquisto e che si traduce in fiducia verso una filiera controllata e riconoscibile.

A confermarlo è la ricerca NielsenIQ commissionata da Aecis – Associazione europea cultura innovazione sostenibilità.

Sostenibilità decisiva nelle scelte di acquisto

La sostenibilità, quando è intesa come metodo di produzione responsabile e come rispetto del benessere dei lavoratori e degli animali, incide in modo significativo sulle decisioni di acquisto.

Secondo la ricerca, il 50% dei consumatori dichiara di tenerne conto, con un impatto diretto del 44% sulla scelta finale del prodotto. Un dato che dimostra come la sostenibilità sia ormai un criterio concreto e non più solo un valore astratto.

Un comparto resiliente anche in tempi complessi

Il settore delle Dop mostra una resilienza sorprendente anche in un contesto economico complesso. Lo studio, che analizza il rapporto tra cultura, innovazione e sostenibilità con un focus sul comparto caseario, evidenzia come i prodotti Dop continuino a essere protagonisti del carrello della spesa.

I dati parlano chiaro: +5,8% a valore e +2,7% a volume, risultati che confermano la solidità del modello Dop.

Le Dop crescono mentre il mercato rallenta

Si stima che l’intero paniere dei prodotti italiani sviluppi oltre 11,6 miliardi di euro di vendite. In un anno caratterizzato da una flessione generalizzata dei volumi delle Ig – Indicazioni geografiche, solo le Dop sono riuscite a crescere.

Non a caso, i marchi a denominazione risultano anche i più conosciuti dai consumatori, con due acquirenti su tre che li riconoscono e li scelgono.

Etichette e sostenibilità: un valore che pesa sul fatturato

Secondo l’Osservatorio Immagino GS1 Italy, il concetto di “sostenibilità” è presente sulle etichette di oltre 121mila referenze, per un fatturato che sfiora i 45 miliardi di euro.

Un segnale forte di come la comunicazione dei valori legati all’ambiente e alla responsabilità sociale sia ormai centrale nelle strategie di mercato.

Formaggi Dop: qualità che vale di più

Nel mercato dei formaggi, qualità e provenienza restano parole chiave. Oltre la metà degli acquirenti è disposta a pagare in media il 10% in più per prodotti che garantiscono tipicità e origine territoriale.

Un dato che premia la filiera certificata e conferma una crescente consapevolezza dei consumatori.

La sostenibilità come leva strategica

La missione strategica del progetto Aecis, supportato anche dal Ministero dell’Agricoltura, è chiara: trasformare la sostenibilità in un vantaggio tangibile, rafforzando il legame tra marca e consumatore e incentivando comportamenti virtuosi.

Un percorso che unisce tradizione e innovazione e che rende le Dop un modello di riferimento per il futuro dell’agroalimentare italiano.