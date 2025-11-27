Shopping di Natale: italiani più prudenti, tra budget anticipati e AI

L’Holiday Retail Report 2025 di Shopify fotografa consumatori più consapevoli e aziende moderatamente ottimiste: cresce l’uso dell’intelligenza artificiale, ma restano centrali fiducia, semplicità e sostenibilità.

Le festività si avvicinano e con esse anche lo shopping di Natale con un clima di cauto ottimismo: se a livello globale la spesa prevista cresce in modo significativo, in Italia emerge un approccio più misurato, tra budget predefiniti, acquisti anticipati e un uso più maturo della tecnologia.

Il nuovo Holiday Retail Report di Shopify offre un quadro dettagliato dei comportamenti d’acquisto, evidenziando un consumatore sempre più consapevole e un mercato che evolve verso un equilibrio tra digitale e contatto umano.

Budget più rigorosi e fiducia moderata

Secondo i dati di Shopify, gli italiani prevedono una spesa media di 185 euro per le festività, il 15% in meno rispetto al 2024 e leggermente inferiore alla media globale. Il 44% ha già fissato un budget preciso e un terzo si impegnerà a rispettarlo. Anche le aziende mostrano un ottimismo misurato: il 64% si aspetta vendite in crescita, pur in un contesto economico ancora complesso.

“La consapevolezza dei consumatori cresce di pari passo con l’uso pragmatico della tecnologia”, osserva Paolo Picazio, Country Manager di Shopify Italia.

A fare la differenza restano i fattori di fiducia tradizionali: prezzo, sconti, spedizione gratuita e programmi fedeltà.

Acquisti anticipati ma promozioni in ritardo

La volontà di anticipare lo shopping è in netto aumento: il 26% degli italiani inizierà gli acquisti prima del solito. Tuttavia, solo il 12% delle aziende lancerà promozioni prima di ottobre, creando un potenziale disallineamento tra domanda e offerta che potrebbe penalizzare i brand più lenti.

L’AI entra nello shopping, ma non sostituisce le relazioni

L’intelligenza artificiale si conferma un pilastro dell’esperienza d’acquisto moderna. Due terzi dei consumatori italiani prevedono di usarla per trovare offerte, scoprire nuovi prodotti o semplificare la scelta. Anche le imprese investono con decisione: l’83% ha già adottato o sta pianificando soluzioni basate su AI.

Eppure, il fattore umano resta imprescindibile: il 74% degli italiani considera ancora centrale “comprare da una persona”, in forte aumento rispetto al 2024. La fiducia nell’AI cresce, ma il 65% teme un uso poco trasparente della tecnologia.

Un percorso d’acquisto sempre più ibrido

Gli italiani scoprono nuovi prodotti attraverso una combinazione sempre più ricca di canali fisici e digitali. L’80% utilizza percorsi ibridi, con una riscoperta del negozio fisico e un aumento delle ricerche online. Pubblicità tradizionale e digitale tornano a essere canali influenti, mentre social, influencer e community giocano soprattutto nella fase di ispirazione.

Quando però arriva il momento della decisione, prevalgono i fattori personali: famiglia, stato d’animo e passeggiate tra le vetrine. Tre italiani su dieci divideranno gli acquisti tra online e offline, ma il 46% ha abbandonato almeno un ordine per un checkout lento o complicato: semplicità e integrazione restano dunque fondamentali.

Sconti, sostenibilità e autenticità guidano le scelte

Gli incentivi economici rimangono al centro della fidelizzazione: sconti, spedizione gratuita e programmi loyalty sono i primi elementi che influenzano la fiducia verso un brand. Ma cresce anche la sensibilità etica: il 26% degli italiani compra in modo più consapevole e il 27% preferisce marchi locali per sostenere l’economia del territorio.

La sostenibilità non è più un messaggio accessorio: diventa parte dell’esperienza stessa, una leva che i brand devono rendere concreta e percepibile.

Il retail italiano sta vivendo una fase di trasformazione, sospesa tra tecnologia avanzata e bisogno di autenticità. “La fiducia torna, ma è una fiducia attenta”, conclude Picazio. I brand che sapranno integrare AI, sostenibilità e relazione umana costruiranno il vero vantaggio competitivo del futuro: un’esperienza d’acquisto fluida, trasparente e, soprattutto, significativa.