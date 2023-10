Too Good To Go ha scattato una fotografia dell’impegno dei romani nel contrastare il fenomeno dello spreco alimentare: da gennaio 2023 a Roma, grazie all’app, sono stati salvati quasi 500.000 pasti, per un equivalente di 1.185.000 kg di CO2e evitata

Spreco alimentare, Too Good To Go: a Roma salvato il 10% dei pasti di tutta Italia

In Italia i cittadini sono sempre più attenti alla sostenibilità e alle attività anti-spreco. Secondo un recente sondaggio condotto da Too Good To Go in collaborazione con YouGov, 8 italiani su 10 affermano di essere in cerca di nuove soluzioni sostenibili utili per contrastare lo spreco alimentare.

Roma, in particolare, è in testa tra le città più attente: è quanto emerso dai dati di Too Good To Go, che proprio questo mese celebra il quarto anniversario di presenza della piattaforma nella Capitale.

Too Good To Go: Roma, città anto-spreco

Secondo i dati diffusi dall’azienda, Roma raggiunge il primo posto, come miglior città anti-spreco in Italia, con cifre che denotano un’attenzione particolare dei cittadini nei confronti dello spreco alimentare. I romani, solo da gennaio ad oggi, hanno contribuito a salvare 474.000 pasti, pari al 10% di tutti i pasti salvati complessivamente in Italia da inizio anno, e ad evitare l’emissione, solo nella Capitale, di oltre 1.185.000 kg di CO2e.

“Evidenze significative – osserva l’azienda – che assumono portata ancora più ampia, se si considera il numero totale di pasti salvati dall’arrivo della app in città a luglio 2019, pari a oltre 1.800.000“.

Too Good To Go, inoltre, ha analizzato la geografia della lotta allo spreco a Roma, identificando le zone più virtuose che hanno salvato più pasti, e definendo così una “Top 10 anti-spreco”.

In testa alla speciale classifica si trova il quartiere Esquilino, seguito dai quartieri Portuense e Marconi al secondo e dall’area di Salario-Trieste al terzo. Al quarto posto Casal Bottone-Vigne Nuove, che precede Garbatella-Ostiense in quinta posizione. Seguono Torpignattara-Collatino, Prati, Villa Ada-Parioli, Tor Sapienza-Prenestino e Trastevere-Testaccio a chiudere la classifica.

“L’impegno per combattere lo spreco alimentare non conosce distinzioni – afferma Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go -. Infatti, ad esempio, analizzando i quartieri che più hanno contribuito a questo straordinario risultato, emerge che sono presenti da Roma Nord a Roma Sud, a testimonianza che la lotta allo spreco non conosce né confini, né differenze geografiche”.

Quanto alle Surprise Bag più ordinate dai romani, in testa alle preferenze si posizionano quelle a base di pizza, quelle con prodotti da forno e panificati e quelle provenienti da store o ristoranti che propongono cucina giapponese.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!