Ogni anno, il 1° novembre, la Giornata Mondiale Vegana invita a riflettere su quanto le nostre abitudini alimentari incidano sulla salute, sull’ambiente e sull’economia globale. In Italia, secondo l’ultimo Rapporto Eurispes, il 2,3% della popolazione (circa una persona su 43) si dichiara vegan, mentre il 9,5% complessivo segue una dieta priva di carne e derivati animali, comprendendo anche i vegetariani.

Un dato che, pur restando contenuto, testimonia una tendenza in crescita costante, sostenuta soprattutto dalle nuove generazioni e dalla maggiore consapevolezza dei consumatori.

Il mercato italiano dei prodotti vegan ha raggiunto nel 2023 i 641 milioni di euro, con un incremento del 16% rispetto al 2021. Un segnale chiaro di come il cambiamento a tavola si stia traducendo anche in un’opportunità economica e di innovazione per le imprese agroalimentari.

Un mercato in espansione nel mondo

Il fenomeno è globale. Secondo le più recenti analisi di settore, il mercato internazionale degli alimenti vegan ha raggiunto nel 2024 un valore di circa 20 miliardi di dollari, con previsioni di crescita fino a oltre 55 miliardi entro il 2034. A spingere questa evoluzione sono la ricerca di benessere, la sensibilità ambientale e l’aumento delle alternative vegetali di qualità, oggi sempre più accessibili e appetibili anche per chi non è strettamente vegano.

Le grandi aziende del food e della ristorazione stanno infatti ampliando le proprie linee “plant-based”, mentre startup e realtà locali sperimentano nuovi prodotti a base di legumi, cereali e proteine vegetali.

Il risultato è un settore in fermento, capace di coniugare innovazione, salute e sostenibilità ambientale.

Veganismo: una filosofia oltre la tavola

Essere vegani, tuttavia, non significa solo rinunciare ai prodotti di origine animale.

Il veganismo è una scelta di vita etica, che riflette una visione più ampia di rispetto verso ogni forma di vita e di riduzione dell’impatto ambientale. L’adozione di una dieta plant-based, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, può contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, obesità e diabete di tipo 2, oltre a favorire una migliore gestione delle risorse naturali.

Oggi, sempre più italiani associano la cucina vegetale non a rinuncia, ma a varietà, gusto e creatività. Dalle ricette gourmet ai piatti tradizionali reinterpretati, la cultura vegana sta diventando un terreno fertile di innovazione gastronomica e consapevolezza alimentare.

Il futuro è verde (anche a tavola)

La crescita del veganismo in Italia e nel mondo è un segnale di cambiamento culturale profondo. Non si tratta di una moda passeggera, ma di un movimento che intreccia benessere individuale, responsabilità ambientale e sviluppo sostenibile.

In un contesto globale che chiede scelte sempre più responsabili, la Giornata Mondiale Vegana ricorda che anche ciò che mettiamo nel piatto può diventare un gesto di cura — per noi, per gli altri e per il pianeta.