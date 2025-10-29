Con l’arrivo di Halloween, cresce la curiosità intorno a uno dei simboli più amati dell’autunno: la zucca.

L’ultima analisi della Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI), basata sui dati dei mercati della Rete Italmercati, racconta di una produzione italiana abbondante e di ottima qualità, ma di un mercato ancora rallentato.

Il motivo è semplice: le temperature insolitamente alte hanno spostato in avanti i consumi, ritardando l’acquisto di un ortaggio che, per tradizione, accompagna zuppe, risotti e piatti caldi.

In queste giornate di fine ottobre, tuttavia, si registra il picco delle vendite, grazie alla doppia spinta della cucina stagionale e delle celebrazioni di Halloween, che alimentano la domanda di zucche ornamentali e commestibili.

Prezzi in discesa: risparmio fino al 14%

Quest’anno le zucche costano meno.

Dall’indagine BMTI emerge un calo generalizzato dei prezzi all’ingrosso rispetto al 2024, con differenze tra le varie tipologie.

La buona disponibilità di prodotto e la domanda ancora contenuta hanno contribuito a un andamento ribassista in quasi tutte le categorie.

Butternut: quasi stabili (-1,2%), a 0,83 €/kg contro 0,84 €/kg del 2024.

quasi stabili (-1,2%), a 0,83 €/kg contro 0,84 €/kg del 2024. Zucche di Halloween: in forte calo (-14,5%), da 1,10 €/kg a 0,94 €/kg.

in forte calo (-14,5%), da 1,10 €/kg a 0,94 €/kg. Lunga Violina: -13%, con prezzo medio di 0,86 €/kg rispetto ai 0,99 €/kg dello scorso anno.

-13%, con prezzo medio di 0,86 €/kg rispetto ai 0,99 €/kg dello scorso anno. Moscata di Provenza: invariata a 0,64 €/kg.

invariata a 0,64 €/kg. Tonda Delica: -7,9%, con quotazione di 1,16 €/kg contro 1,26 €/kg nel 2024.

Si tratta di variazioni che, pur risentendo della stagionalità e del clima, confermano la buona tenuta del comparto agricolo italiano, capace di garantire qualità e convenienza.

La regina d’autunno tra cucina e tradizione

Non solo mercato: la zucca è da sempre protagonista della tavola e delle tradizioni di questo periodo.

Con la sua polpa dolce, le infinite varietà e i colori caldi, rappresenta il simbolo dell’autunno italiano e del legame tra agricoltura e cultura popolare.

Dalle vellutate e risotti ai dolci di Halloween, fino alle decorazioni artigianali, la zucca unisce gastronomia, creatività e folklore.

Quest’anno, però, la stagione “fuori tempo” farà probabilmente slittare il pieno dei consumi alle prossime settimane, quando il clima più fresco inviterà a riportarla sulle tavole.

Tra folklore e filiera agricola

Halloween resta un’occasione importante per l’intera filiera: agricoltori, mercati, negozi e ristoratori beneficiano del maggiore interesse verso questo prodotto versatile e sostenibile.

Anche con prezzi più bassi, la zucca si conferma un pilastro dell’agricoltura di stagione e una risorsa economica per molte aree rurali italiane.

Simbolo di stagionalità, tradizione e creatività, la zucca continua a raccontare la parte più autentica dell’autunno — quella che profuma di terra, di festa e di casa.