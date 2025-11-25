Nel settore dell’e-commerce, le piattaforme asiatiche crescono a ritmi record, il second hand si consolida e l’Europa vive una competizione sempre più serrata tra attori globali e player locali. L’Italia mostra espansione e maggiore specializzazione

Il 2025 segna una trasformazione significativa nel panorama dell’e-commerce e dei marketplace online, con il fast commerce che accelera in modo evidente. Le piattaforme asiatiche registrano aumenti delle visite a tre cifre in tutta Europa e in numerosi mercati extraeuropei, grazie all’uso intensivo dei dati e a un modello di personalizzazione in grado di intercettare rapidamente bisogni e gusti degli utenti.

Di fronte a una crescita così rapida, i marketplace storici reagiscono con strategie di consolidamento: acquisizioni e integrazioni diventano strumenti per rafforzare una competitività messa alla prova da nuovi attori più aggressivi sui prezzi e più rapidi nell’innovazione.

Un mercato globale da oltre 6,5 trilioni

L’e-commerce mondiale supera i 6,5 trilioni di dollari, con una crescita annua tra il 10 e il 12%. La Cina mantiene quasi metà del mercato globale, mentre Stati Uniti ed Europa seguono con quote consistenti.

I marketplace rappresentano oltre il 70% del fatturato del settore e confermano la loro centralità nei comportamenti di acquisto: facilità di confronto, ampiezza del catalogo e logistica efficiente continuano a essere i fattori decisivi per gli utenti. In Europa, il 77% delle persone ha effettuato almeno un acquisto online nell’ultimo anno, mentre in Italia la quota di vendite tramite marketplace arriva al 76%.

Fashion: tra fast fashion e second hand

Nel comparto moda emerge un doppio andamento. Le piattaforme di fast fashion registrano crescite significative delle visite in quasi tutti i Paesi europei – Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Nord Europa – e in Nord America e Asia orientale. Allo stesso tempo, il second hand continua a consolidarsi, dimostrando che una parte crescente di consumatori ricerca alternative più sostenibili. In vari Paesi europei le piattaforme dell’usato entrano stabilmente tra le più visitate del settore, sostenute dalla crescente attenzione per riuso e circolarità.

L’Italia cresce e si diversifica

Nel 2025 l’e-commerce italiano supera i 58 miliardi di euro, con una crescita del 13%. Gli acquirenti attivi sono oltre 35 milioni e più della metà delle transazioni avviene da mobile.

La classifica delle piattaforme più visitate mostra la prevalenza dei marketplace generalisti, ma allo stesso tempo cresce l’interesse verso operatori verticali specializzati in segmenti come bricolage, sport, casa e moda. Nel fashion, da un lato emergono piattaforme di fast fashion in forte espansione, dall’altro il second hand raggiunge numeri rilevanti, diventando un riferimento per il pubblico giovane e attento alla sostenibilità.

Europa e Stati Uniti: tra giganti e resistenze locali

In Europa si consolida un quadro eterogeneo: accanto alle piattaforme globali si rafforzano marketplace nazionali radicati nelle abitudini di acquisto dei singoli Paesi, soprattutto nei Paesi Bassi, in Scandinavia e nell’Europa dell’Est. Negli Stati Uniti, il settore supera 1,4 trilioni di dollari e resta il più competitivo al mondo, grazie alla presenza di grandi piattaforme generaliste affiancate da una forte rete di marketplace specializzati, in grado di adattarsi rapidamente alle dinamiche interne del mercato.

La capacità di raccogliere e interpretare i dati emerge come il principale fattore distintivo dei marketplace più performanti. La personalizzazione dell’esperienza, la gestione dinamica dei prezzi e l’ottimizzazione della logistica sono ormai elementi essenziali per competere, in un contesto in cui gli utenti cambiano rapidamente priorità e aspettative.