Festa della mamma… e se volessimo farle un regalo?

E se volessimo fare un regalo per la festa della mamma? Dai cioccolatini ai fiori, dai gioielli a massaggi e Spa, ci sono doni per tutti i gusti e per tutti i prezzi. Il monitoraggio Federconsumatori

Regalo simbolico o regalo impegnativo? Una scatola di cioccolatini o una “esperienza” con accesso in Spa e aperitivo? Fare un regalo è semplice, basta avere l’idea (e il budget). Per fare un regalo per la festa della mamma c’è solo l’imbarazzo della scelta, nonché del prezzo che si vuole spendere.

Bastano una decina di euro per i cioccolatini, mentre per un bouquet di fiori servono circa 35 euro. Se si vuole approfittare dell’occasione per donare un bracciale, bisogna mettere in conto una spesa che si aggira intorno ai 59 euro, con un rincaro del 7% rispetto allo scorso anno. Salgono anche i prezzi del cofanetto beauty (circa 50 euro, più 11%) e della seduta di massaggio (poco meno di 50 euro, più 6% rispetto al 2023). Il profumo, altra opzione classica, richiede una spesa media di circa 80 euro (più 5% sullo scorso anno).

Per la festa della mamma idee originali, classiche o esperienze?

In media i regali più gettonati per la festa della mamma rincarano del 4% rispetto allo scorso anno, afferma Federconsumatori.

L’associazione ha fatto un monitoraggio dei costi per i regali più diffusi, a partire dall’esistenza di un’ampia scelta di prodotti, servizi ed esperienze.

“Specialmente online è possibile trovare idee originali e regali particolari, come la candela con all’interno, nascosto nella cera, un gioiello in argento; la stella con il proprio nome; un albero da piantare”, spiega l’associazione.

“Una alternativa alle solite piante è il marimo: un’alga di origine giapponese di forma tonda che viene coltivata in barattolo. È ideale per esprimere il proprio affetto verso le persone più care perché simboleggia l’amore eterno”, aggiunge Federconsumatori.

Altre opzioni che possono piacere (ma il budget sale) è la scelta di esperienze da condividere, come i pacchetti che offrono soggiorni e corsi di cucina, oppure l’aperitivo con una seduta relax in una Spa.

L’opzione più amata dalle mamme, invece, non ha prezzo e non è monetizzabile.

È la letterina d’amore dei propri pargoli.

