Pronti a contare, quanto sono bravi gli italiani con il denaro?

Gli italiani mostrano un’alta fiducia nella propria capacità di gestire il denaro, che alla prova dei fatti si infrange però con le competenze reali. “Pronti a contare”, ma quanto? Si sentono “bravi con i soldi” ma spesso queste competenze sono parziali, come emerge dalla conoscenza incompleta dei termini finanziari, da una certa confusione (ad esempio fra carte di credito e di debito) e da alcune difficoltà concrete. Ancora: strumenti come il Buy Now, Pay Later sono in forte crescita fra i giovani ma con una scarsa percezione dei rischi. Rimane il gap fra Nord e Sud e rimangono differenze di genere nelle competenze e nella stessa percezione della propria preparazione finanziaria.

Vulnerabilità nelle competenze finanziarie

Il quadro emerge dalla presentazione del risultati della ricerca lanciata per il progetto “Pronti a contare”, un’indagine online cui hanno partecipato oltre 2 mila cittadini.

Dalla ricerca emerge infatti “una diffusa sovrastima delle proprie competenze finanziarie, che non trova riscontro nei dati oggettivi e comporta vulnerabilità nella gestione del bilancio familiare e del debito. Le criticità riguardano anche i giovani, spesso inclini a una particolare sottovalutazione dei rischi legati a strumenti digitali in forte crescita come il BNPL, una scarsa attenzione al risparmio e al monitoraggio delle proprie spese”.

“Pronti a contare” è il progetto, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, realizzato dalle associazioni Adiconsum (capofila), Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori e Movimento Difesa del Cittadino. L’indagine restituisce dunque un’Italia in transizione, con alta fiducia nelle proprie capacità finanziarie, ma competenze oggettivamente insufficienti, forte esposizione dei giovani ai nuovi strumenti di credito e domanda massiccia di educazione finanziaria.

Competenze incrinate alla prova dei fatti

Fra gli italiani – questo uno dei primi risultati – emerge una sovrastima delle competenze. L’83% degli intervistati si attribuisce competenze finanziarie “buone, alte o molto alte”, ma quando si verificano le conoscenze concrete emergono lacune significative (in linea con Eurobarometro 2023 e OCSE-PISA). Il 48,9% dichiara di controllare sempre entrate e uscite, eppure la percezione di controllo supera spesso la realtà.

Quasi l’80% degli intervistati afferma di saper riconoscere con sicurezza i segnali di sovraindebitamento e di prestare attenzione nella sottoscrizione di prestiti o strumenti BNPL.

Fa da contraltare una certa confusione, ad esempio sui mezzi di pagamento. Rimangono incertezze diffuse fra carta di credito e carta di debito e molti non distinguono correttamente funzioni e rischi.

Pagamenti digitali

I pagamenti digitali sono riconosciuti come utili ma una parte del campione ha preoccupazioni e timori.

Solo il 20% si sente “molto sicuro” nei pagamenti digitali; il 30% adotta un atteggiamento prudente; oltre il 70% è preoccupato o molto preoccupato per le truffe online. Il 38,9% riconosce che semplificano la gestione del denaro, ma la cautela resta elevata.

Buy Now, Pay Later: bisogno di informazione

L’indagine di Pronti a contare approfondisce poi la diffusione e la conoscenza del Buy Now Pay Later (BNPL). Si tratta di uno strumento in crescita ma con alta incertezza e forte domanda di informazione.

Vi fa ricorso il 22% del campione ma con picchi del 44% tra i 18-24 anni e del 34,3% tra i 24-35 anni. Il 30% non conosce affatto i rischi associati e solo il 16,7% si dichiara completamente informato sui rischi.

Quasi il 70% degli intervistati ritiene che il BNPL possa favorire acquisti impulsivi e solo il 7% dice di comprendere appieno le regole di rimborso. Quasi tutti esprimono una forte domanda di informazione.

Microtransazioni di gioco

Un altro focus di rilievo è rappresentato dalle risposte su microtransazioni legate ai giochi online e all’azzardo. Queste coinvolgono una quota ridotta di famiglie, ma sono potenzialmente problematiche se non adeguatamente controllate.

Riguardano il 13% delle famiglie ma il 75% le considera rischiose se non monitorate. Fra gli utenti abituali c’è più fiducia verso i pagamenti digitali ma una minore attenzione ai potenziali rischi e atteggiamenti più permissivi rispetto alla necessità di limiti e controlli su queste spese.

Competenze finanziarie, i gap

L’indagine conferma poi l’esistenza di un gap di genere (il 53% degli uomini dichiara competenze finanziarie elevate contro il 43,6% delle donne) e l’esposizione maggiore dei giovani, fra cui solo il 50% tiene traccia di entrate e uscite (contro il 77% degli over 65).

Solo il 20% dei giovani (18-34 anni) legge e comprende senza difficoltà le condizioni di prestiti, carte e BNPL.

Ci sono poi divari territoriali e scelte finanziarie (nonché competenze percepite) influenzate dalla disponibilità economica. Chi ha redditi superiori a 50 mila euro si sente “molto preparato” su prestiti e carte nel 31,4% dei casi; la quota crolla al 15% sotto i 15 mila euro. In tutte le fasce di reddito permane la tendenza a evitare acquisti ritenuti troppo costosi, sebbene la definizione di “bene troppo caro” vari in base al budget.

Bisogno di informazione e cultura finanziaria

In un contesto economico spesso difficile per molte famiglie, aumenta dunque il bisogno di informazione, trasparenza e cultura finanziaria. Fra le richieste avanzate dai cittadini, restituite dal progetto Pronti a contare, emergono soprattutto quelle di educazione finanziaria nelle scuole, formazione per gli adulti, campagne informative e servizi di consulenza indipendenti. E in questo i Consumatori possono avere un ruolo cruciale.

Le soluzioni prioritarie indicate dagli intervistati sono infatti:

64,9% corsi di educazione finanziaria nelle scuole

47,7% corsi per adulti

46,4% maggiore chiarezza da banche e finanziarie

36,6% campagne informative su opportunità e rischi

36,5% consulenza personalizzata presso enti del Terzo Settore (più del doppio rispetto agli istituti di credito)

23,3% strumenti digitali semplici per il bilancio familiare e il controllo delle spese

Le richieste dei Consumatori

Le sei associazioni di consumatori lanciano un appello concreto alle istituzioni e al mondo finanziario.

Chiedono di realizzare iniziative strutturate di educazione finanziaria mirate a giovani e donne, istituire sportelli di consulenza finanziaria presso le associazioni, promuovere campagne congiunte sulla sicurezza dei pagamenti digitali e sull’euro digitale. Ancora: chiedono di coinvolgere banche e operatori per informative trasparenti e di creare un tavolo permanente di co-progettazione fra associazioni consumatori e istituzioni per azioni concrete di alfabetizzazione finanziaria.

“La vera resilienza finanziaria – spiegano – nasce da un approccio al debito prudente, attento e ben informato, assistito in modo competente e soprattutto disinteressato”.

Qui il dossier di ricerca completo