Giocattoli, mercato stabile. Crescono costruzioni e collezionabili

Fra classici intramontabili e giochi collezionabili, i giocattoli nel 2024 stabilizzano le vendite mentre i grandi classici e i giocattoli da collezione guidano il mercato. La società di analisi Circana ha presentato oggi i risultati delle vendite di giocattoli per il 2024 in 12 mercati globali (G12), tra cui Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Messico, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti.

Secondo il Retail Tracking Service di Circana, nel 2024 le vendite di giocattoli in questi paesi sono diminuite dello 0,6% rispetto al 2023. Dopo quattro anni di crescita, il prezzo medio di vendita è rimasto stabile rispetto all’anno precedente (-0,2%).

«Le vendite di giocattoli nel 2024 riflettono un forte contrasto nel comportamento dei consumatori: da un lato, i clienti prendono decisioni molto razionali , acquistando in base alle offerte e alle reali necessità; dall’altro, si concedono acquisti emozionali per alimentare la loro passione o concedersi un momento di svago – ha dichiarato Frédérique Tutt, global toys industry advisor di Circana – Le vendite di giocattoli collezionabili non sono mai state così alte come nel 2024 »

«Quest’anno – ha aggiunto – ci aspettiamo che il mercato globale dei giocattoli sia positivamente influenzato dal botteghino e dalle serie popolari sulle piattaforme di streaming, continuando a stimolare l’interesse di giovani e adulti per i giocattoli e il merchandise collezionabile. Questi fattori dovrebbero contribuire a compensare gli effetti del calo delle nascite nella maggior parte delle regioni e l’incertezza economica che incide sulla propensione alla spesa dei consumatori».

Qual è la fotografia del mercato dei giocattoli? Cinque delle 11 supercategorie monitorate segnano un aumento delle vendite a valore.

I set di costruzioni continuano a crescere per il quinto anno consecutivo e conquistano la prima posizione sia in termini di vendite che di crescita, con un incremento del 14%. I giocattoli esplorativi e altre tipologie sono aumentati del 5%, mentre le vendite di veicoli (modellini) sono cresciute del 3%. Anche le categorie di peluche, giochi e puzzle hanno registrato un incremento dell’1%.

Le vendite di giocattoli property sono cresciute dell’8%, rappresentando il 34% del mercato totale.

“Questi risultati positivi evidenziano sia il continuo fascino dei franchise nuovi ed evergreen, spesso legati alla nostalgia, sia il ruolo del merchandise sportivo nel trainare le vendite – spiega una nota – Pokémon ha mantenuto il primo posto come property più venduta a livello globale, seguito da classici intramontabili come Barbie, Marvel Universe, Hot Wheels e Star Wars. In particolare, LEGO Botanicals è emerso come il brand con la maggiore crescita, riflettendo il trend dei giocattoli rivolti ai consumatori adulti, sfruttando la tendenza al benessere mentale e ai giocattoli per la salute psicologica”.