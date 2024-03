Giornata mondiale dei consumatori, Centro Europeo Consumatori Italia: nel 2023 recuperati 750 mila euro

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti del Consumatore, il Centro Europeo Consumatori Italia pubblica un breve report per condividere i risultati conseguiti nel 2023. I risultati confermano la sua efficacia come strumento di informazione e tutela per più di 9.000 consumatori. Un caso su due è stato risolto in favore dei consumatori e sono stati recuperati 750 mila euro che sono tornati nelle tasche dei consumatori.

Il report annuale offre un quadro delle attività condotte, ed evidenzia il costante impegno del Centro Europeo Consumatori Italia nel gestire i reclami che hanno interessato diversi settori sia di consumatori italiani che europei. I risultati sono notevoli: nel 2023, il Centro Europeo Consumatori, è stato contattato da 8902 consumatori. Tra le performance più rilevanti, si evidenzia che il 57% dei reclami sono stati risolti in favore del consumatore grazie ad un team di professionisti esperti in diritto del consumo.

Il settore dei trasporti ha evidenziato le maggiori criticità. Fra i casi assistiti, anche quelli degli addebiti sulla carta di credito in fase di noleggio auto e casello autostradale. Il 48,6% dei reclami ha riguardato consumatori in Italia, mentre in oltre la metà dei casi (51,4%) sono stati contattati esperti in Italia per conto di consumatori residenti in un altro paese dell’Unione o in Islanda, Norvegia e Regno Unito.

Difendere i diritti dei consumatori in tutta Europa

Oltre a fornire consulenze personalizzate, il Centro Europeo Consumatori Italia aiuta i consumatori sulle sfide emergenti che le nuove tecnologie comportano, per effettuare le scelte di consumo nel mercato unico digitale. I risultati ottenuti sono uno stimolo per il prosieguo delle attività del Centro.

All’interno degli uffici di Roma e Bolzano, ad esempio, si punta ad un obiettivo comune: offrire l’assistenza e il supporto di cui i consumatori hanno bisogno per navigare nelle complessità del mercato moderno, garantendo loro un trattamento equo nelle loro transazioni all’interno dell’UE.

“In un panorama sempre più dinamico quale quello del mercato digitale, fornire ai consumatori informazioni e assistenza non è solo un servizio, ma è un‘iniezione di fiducia che li guida attraverso le complessità delle scelte, garantendo che i loro diritti siano rispettati in ogni transazione” afferma Maria Pisanò, Direttore del CEC Italia (Roma)

E ancora “Non ci limitiamo a informare i consumatori sui loro diritti, ma forniamo assistenza perché siano rispettati. I feedback positivi che riceviamo dicono molto su di noi!” aggiunge Stefano Albertini, coordinatore dell‘ufficio di Bolzano.

