Nel 2024 le vendite di caramelle in ottobre sono cresciute del 13% rispetto alla media mensile, superando cioccolatini e snack. L’innovazione e i gusti senza zucchero trainano un settore da oltre 586 milioni di euro l’anno.

“Dolcetto o scherzetto?” resta la formula magica della notte di Halloween, e il dolcetto per eccellenza sono proprio le caramelle, protagoniste indiscusse della festa che coinvolge 11 milioni di italiani di tutte le età.

Secondo l’Unione Italiana Food su dati Niq, il 65% dei consumatori sceglie le caramelle in questa ricorrenza, superando cioccolatini (56%), snack (38%) e biscotti (32%).

Nel solo mese di ottobre 2024, le vendite hanno toccato 55 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto alla media mensile. Un risultato che conferma la forza di un settore capace di resistere anche in un periodo di incertezza economica e di consumi prudenti.

Un mercato solido da oltre mezzo miliardo

Con 586 milioni di euro di valore annuo e 56 milioni di chilogrammi di caramelle vendute, l’Italia conferma il suo amore per questo prodotto iconico.

La tenuta del comparto dolciario, spiegano da Unione Italiana Food, è legata alla capacità delle aziende di innovare costantemente, intercettando i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più attento al benessere, alla sostenibilità e alle novità.

Innovazione e creatività: da un’idea alla caramella in due anni

Dietro una caramella c’è un lungo percorso di ricerca e sperimentazione: servono da uno a due anni per passare dall’ideazione alla produzione di un nuovo prodotto.

Ogni anno arrivano sul mercato 10-15 nuove caramelle, frutto di circa 35-40 ricette sviluppate nei laboratori delle aziende. Forme diverse, consistenze inedite, ingredienti naturali e gusti sorprendenti animano un panorama in continua evoluzione, dove la tradizione si fonde con l’innovazione.

Tra le tendenze più forti spiccano le caramelle senza zucchero e quelle nutraceutiche, che uniscono piacere e funzionalità.

Queste ultime, sempre più richieste, contengono vitamine, minerali e probiotici in dosi concentrate, supportando funzioni fisiologiche dell’organismo e rispondendo al crescente interesse degli italiani per il benessere quotidiano.

Una ricerca rivela che il 95% degli italiani consuma caramelle, e il 31% lo fa almeno 3-4 volte a settimana. Il gusto preferito? Gli agrumi, scelti per la loro freschezza e vitalità.

Halloween e oltre: un rito che unisce generazioni

Da sempre simbolo di allegria e condivisione, la caramella accompagna feste, incontri e piccoli momenti di piacere quotidiano.

A Halloween, diventa il filo conduttore di una festa che unisce bambini, famiglie e amici, ma anche un prodotto che rappresenta creatività, innovazione e italianità.

In un contesto di cambiamento e attenzione al benessere, la dolcezza — soprattutto se in formato caramella — resta un piacere a cui nessuno vuole rinunciare.