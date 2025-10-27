Dopo l’esposto dell’Unione Nazionale Consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto chiarimenti all’azienda britannica. Dyson adegua il sito alla normativa italiana: la garanzia legale vale 24 mesi per tutti i prodotti.

Tutto è partito da una segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), che ha rilevato un’informazione scorretta sul sito italiano di Dyson: gli accessori e le parti di ricambio risultavano coperti da una garanzia di solo un anno, invece dei due anni previsti dal Codice del Consumo.

L’UNC ha quindi presentato un esposto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha chiesto chiarimenti alla società britannica. L’intervento dell’Autorità si è concretizzato in un’attività di moral suasion, ossia un dialogo informale ma efficace per invitare l’azienda a conformarsi alla legge.

Dyson corregge: “Tutti i prodotti coperti dalla garanzia legale di conformità”

A seguito del confronto con l’AGCM, Dyson ha corretto le informazioni sul proprio sito web, chiarendo che la garanzia legale si applica a tutti i prodotti nuovi, inclusi ricambi, materiali di consumo e accessori.

Nel testo aggiornato si legge ora che “tutti i prodotti nuovi venduti su questo sito web sono coperti dalla garanzia legale di conformità di cui al Codice del Consumo, fornita da Dyson in qualità di venditore. Pertanto, se si verifica un difetto di conformità entro 24 mesi dalla consegna del prodotto, è possibile contattare Dyson per usufruire dei rimedi previsti dal Codice del Consumo”.

Una vittoria di chiarezza per i consumatori

Sebbene l’AGCM non abbia pubblicato un comunicato ufficiale sull’accaduto, il risultato dell’intervento è evidente. La correzione immediata da parte di Dyson conferma l’efficacia del confronto diretto e la centralità del principio di trasparenza verso i consumatori.

L’Unione Nazionale Consumatori ha sottolineato come la vicenda rappresenti un passo avanti nella tutela dei diritti d’acquisto online, dove le condizioni contrattuali spesso risultano poco chiare o difformi dalle disposizioni normative.

La garanzia legale: cosa prevede il Codice del Consumo

La garanzia legale di conformità, regolata dagli articoli 128-135 del Codice del Consumo, tutela i cittadini contro i difetti di fabbricazione o le non conformità dei beni acquistati.

Essa dura 24 mesi dalla consegna del prodotto e si applica a tutti i beni di consumo, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio. In caso di difetto, il consumatore può richiedere la riparazione o sostituzione gratuita, o, se ciò non è possibile, una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto.

Un segnale al mercato digitale

Il caso Dyson evidenzia l’importanza di vigilare sulla corretta informazione commerciale anche nei canali online.

La collaborazione tra l’Autorità e le associazioni dei consumatori ha permesso di ripristinare la conformità in tempi rapidi, senza procedimenti sanzionatori.

Un segnale positivo per il mercato digitale, dove la trasparenza resta la chiave per garantire fiducia e tutela ai cittadini.