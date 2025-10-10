Lidl Italia, Animal Equality: l’azienda estende il suo impegno “cage-free”

Lidl Italia estende il proprio impegno “cage-free” sulle galline. L’azienda ha infatti verificato che i propri fornitori escludano ora anche i sistemi combinati dalla filiera delle uova – “dal 2025 escludiamo l’utilizzo di sistemi combinati negli allevamenti di galline ovaiole”, informa Lidl online.

Sul versante dei pulcini maschi, Lidl ha inoltre introdotto per una della sue linee di produzione l’ovosessaggio, tecnica che permette di identificare prima della schiusa il sesso del pulcino e selezionare, così facendo, solo le uova destinate a diventare galline ovaiole, una novità introdotta in anticipo sulle richieste normative.

A annunciarlo è Animal Equality Italia, che parla di “un importante passo avanti per ridurre le sofferenze degli animali coinvolti nella filiera di rifornimento” e che aveva avviato un dialogo con l’azienda quasi un anno fa.

Galline e uova, gli impegni di Lidl Italia

Lidl ha dunque ufficialmente esteso il proprio impegno “cage-free”, già in atto dal 2019. L’azienda ha infatti verificato che i propri fornitori escludano ora anche i sistemi combinati dalla filiera delle uova. Secondo quanto dichiarato nel documento di posizione aggiornato sul sito corporate di Lidl Italia, “a partire dal 2025 l’impegno dell’Azienda è stato ulteriormente esteso escludendo i sistemi combinati, in linea con gli standard internazionali cage-free.”

I sistemi combinati, spiega Animal Equality, sono strutture multipiano, sistemi “ibridi” e convertibili, classificate come allevamenti “a terra”, ma dotate di cancelletti frontali e partizioni trasversali, che se mantenuti chiusi possono comunque permettere il confinamento permanente e trasformano l’allevamento in un sistema di fatto indistinguibile dalle gabbie tradizionali.

Lidl ha inoltre esteso l’attenzione ai pulcini maschi introducendo l’ovosessaggio nella linea Buonovo. L’ovosessaggio è una tecnologia che permette di individuare il sesso dell’embrione all’interno dell’uovo prima della schiusa, evitando così la nascita e la successiva uccisione dei pulcini maschi, pratica ancora utilizzata nell’industria delle uova.

Consumatori attenti al benessere animale

L’impegno cage-free va incontro, evidentemente, anche alle esigenze dei consumatori, che sempre più spesso si dimostrano attenti al benessere animali e all’esigenza di porre fine all’uso delle gabbie.

L’estensione dell’impegno cage-free da parte di Lidl Italia rappresenta un segnale positivo per il settore della GDO, spiega Animal Equality.

Commenta il direttore esecutivo di Animal Equality Italia Matteo Cupi: «Grazie al dialogo costante e al lavoro con le aziende è possibile ottenere progressi significativi con un impatto concreto su migliaia di animali come in questo caso. È ora che anche le altre aziende che sono rimaste indietro prendano impegni pubblici, con tempi certi e verificabili. Chi resta fermo davanti alla sofferenza di milioni di galline e pulcini maschi si assume la responsabilità di non agire».