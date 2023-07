L’industria strategica degli elettrodomestici, convegno a Roma su efficienza e risparmio energetico

Si è svolto martedì 18 luglio a Roma il convegno “L’industria strategica degli elettrodomestici – Eccellenza italiana al servizio delle famiglie e dell’ambiente: efficienza, innovazione e risparmio energetico”, organizzato da APPLiA, l’associazione dei produttori italiani di elettrodomestici.

Ha aperto i lavori Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione Attività Produttive Camera dei deputati, con l’introduzione di Paolo Lioy, Presidente APPLiA Italia. Tra gli oratori intervenuti Paolo Arrigoni, Presidente GSE; Ilaria Bertini, Direttore Dipartimento per l’Efficienza Energetica ENEA; Carlo De Masi, Presidente nazionale Adiconsum. Moderatore Alessandro Sallusti, Direttore Libero.

Elettrodomestici, Italia

L’incontro è stata un’occasione per parlare – alla presenza di Istituzioni e stakeholder – dell’industria italiana degli elettrodomestici, eccellenza al servizio delle famiglie e dell’ambiente, con un focus specifico su efficienza, innovazione e risparmio energetico.

L’industria dei produttori di elettrodomestici, rappresentata da APPLiA Italia, è da tempo impegnata nel campo dell’efficientamento energetico, sia tramite la produzione di apparecchi che permettono notevoli risparmi sul consumo di energia, sia attraverso l’educazione sul corretto utilizzo del prodotto finale, con il fine di ridurre i costi in bolletta e l’impatto ambientale. Per intervenire in maniera efficace e strutturale sui consumi domestici è necessario aumentare l’efficienza degli apparecchi, privilegiando quelli con una classe a maggiore rendimento.

Oggi solo il 3 % di elettrodomestici installati nelle abitazioni è nella fascia alta della nuova etichettatura energetica. In Italia troviamo un parco installato vecchio con una vita media dei prodotti oltre i 14 anni di vita. Una lavatrice o un frigorifero più efficienti garantiscono un risparmio di almeno 300 kWh l’anno pari a 200 euro in meno in bolletta ogni per ogni famiglia. Su scala nazionale si tradurrebbe in un risparmio energetico superiore agli 800 GWh l’anno pari al consumo domestico annuale di una città grande come Genova.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!