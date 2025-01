Piante in casa: quali benefici offrono

Chi è in cerca di soluzioni originali per rendere la propria abitazione accogliente, vivace e personalizzata può puntare su una vasta scelta di piante e fiori da tenere in casa

Chi è in cerca di soluzioni originali per rendere la propria abitazione accogliente, vivace e personalizzata può puntare su una vasta scelta di piante e fiori. Come si legge in un articolo pubblicato su latuadietapersonalizzata.it , in commercio, presso supermercati come Lidl, è possibile trovare numerose piante decorative da interno a prezzi convenienti, come le hebe in graziosi vasi di ceramica, le orchidee Phalaenopsis a due steli, le piante natalizie e via dicendo.

Naturalmente, la scelta di arredare casa con piante e fiori non è puramente estetica, ma è in grado di apportare anche svariati benefici. Andiamo a scoprire insieme quali.

I benefici delle piante in casa

Posizionare vasi di piante all’interno della propria abitazione permette di donare all’ambiente un tocco in più, migliorando al contempo la qualità dell’aria. Le piante sono infatti in grado di purificare l’aria e migliorarne la qualità in modo naturale, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Non solo. Alcune piante sono persino in grado di assorbire polveri sottili o fumo di sigaretta, rendendo l’ambiente salubre e sicuro.

Tutto questo ha un impatto positivo sulla salute. Scegliere le piante giuste e posizionarle in posti strategici potrebbe infatti aiutare a limitare alcuni piccoli fastidi – come mal di testa e sonnolenza – derivanti dall’inquinamento domestico.

I benefici non si fermano qui, ma toccano numerosi altri aspetti della vita delle persone che decidono di inserire delle piante nei propri ambienti domestici. In particolare, arredare casa con diversi tipi di specie vegetali può aiutare a:

ridurre ansia e stress ;

aumentare concentrazione e produttività ;

migliorare l’umore e la qualità del sonno .

Per quanto riguarda l’ambiente, oltre a purificare l’aria, le piante possono aiutare a ridurre muffa, umidità e intensità dei rumori.

Le piante ideali per gli ambienti domestici

Per ottenere i massimi vantaggi dalle piante da interno, è molto importante individuare quelle giuste, cercando di trovare un perfetto equilibrio tra piacere estetico e utilità.

Per raggiungere un risultato davvero perfetto, è possibile abbinare fiori prevalentemente decorativi, ideali per rendere l’ambiente più piacevole e rilassante, a piante verdi in grado di pulire l’aria.

Per quanto riguarda i primi, la scelta è davvero ampia e include ciclamini, peonie, orchidee, hebe, ma anche fiori tipici di determinati periodi o ricorrenze come rose e stelle di Natale.

Anche le piante verdi ideali per purificare l’aria sono tantissime. Tra le più note, efficaci e amate rientrano la dracena, il ficus, la sansevieria, la felce e il filodendro, capaci di assorbire formaldeide, benzene, polveri sottili, fumo di sigaretta e via dicendo.

Dove collocare le piante

Le piante possono essere collocate in tutte le stanze della casa, dal salotto alla camera da letto, passando per il bagno e la cucina.

Naturalmente, è molto importante posizionarle in punti delle stanze che garantiscano loro la corretta quantità di luce e, in alcuni casi, di umidità. In questo modo, oltre a poter godere di aria pulita e ambienti più accoglienti, si garantirà alle piante una vita più lunga, mantenendole belle e in salute.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!