Servizio Sanitario Nazionale e assistenza sul territorio, Altroconsumo: quadro preoccupante

Preoccupa il quadro emerso dall’analisi sulla percezione dei cittadini riguardo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) svolta da Altroconsumo.

L’indagine – condotta tra giugno e luglio 2024 intervistando 6.622 cittadini tra i 25 e gli 84 anni – mostra come la soddisfazione per i servizi forniti dalle Asl sia in netto calo rispetto agli anni precedenti, quella per i servizi di Pronto Soccorso stabile, su livelli comunque insoddisfacenti, mentre anche i medici di base, storicamente apprezzati, stanno mostrando segnali di cedimento.

“L’indagine – spiega Altroconsumo – mette in luce l’insoddisfazione crescente dei cittadini a causa delle gravi criticità del SSN; abbiamo una sanità pubblica preziosa ma in crisi per diversi fattori. Tra questi, il definanziamento cronico, che pone il Paese al di sotto della media europea per spesa sanitaria pro-capite, la carenza di personale medico e infermieristico aggravata da condizioni di lavoro difficili e retribuzioni poco competitive, e una programmazione insufficiente. E queste criticità ricadono pesantemente sui cittadini. Inoltre le disparità territoriali particolarmente marcate contribuiscono ad aggravare il quadro, con le regioni del Sud maggiormente penalizzate”.

La Sardegna (41/100), l’Abruzzo (44/100) e la Basilicata (45/1000) registrano i livelli più bassi di soddisfazione rispetto ai servizi forniti dalle Asl, mentre Emilia-Romagna (61/100), Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (60/100), Veneto (58/100) e Toscana (57/100) mostrano i risultati migliori, pur rimanendo solo intorno alla sufficienza.

Servizio Sanitario Nazionale, cosa ne pensano i cittadini?

Il servizio delle Asl – secondo l’indagine – è quello che riceve i giudizi più negativi, con il 48% degli intervistati insoddisfatti.

“I problemi principali – spiega Altroconsumo – riguardano le interminabili liste d’attesa per visite specialistiche, che registrano l’80% di insoddisfatti con un aumento del 19% rispetto al 2019, e i servizi di assistenza domiciliare, con una percentuale di soddisfatti ferma al 14%. Anche la puntualità degli appuntamenti e i servizi infermieristici ambulatoriali risultano problematici”.

Per quanto riguarda i Pronto Soccorso, il 39% dei cittadini si dichiara insoddisfatto. Le principali criticità sono legate alle lunghe attese prima dell’assistenza e dei risultati degli esami, nonché alle condizioni delle sale d’attesa, che ricevono giudizi negativi significativi, ad esempio, per igiene e comfort.

“Un dato significativo – sottolinea l’associazione – è che al 64% delle persone che sono state al Pronto Soccorso negli ultimi due anni è stato assegnato un codice bianco o verde (si trattava quindi di “non urgenze” o “piccole urgenze”): sintomo di un’assistenza territoriale inadeguata che contribuisce a intasare i Pronto Soccorso“. I medici di base, invece, rimangono il presidio più apprezzato, con solo il 15% di insoddisfatti e il 55% di soddisfatti. Tuttavia, il giudizio positivo cala per la prima volta di 3 punti rispetto al 2019: solo il 39% ottiene un incontro nello stesso giorno o in quello successivo, rispetto al 65% del 2019.

Altroconsumo sottolinea, quindi, “l’urgenza di interventi strutturali per rilanciare il Servizio sanitario nazionale, aumentando i fondi, migliorando la pianificazione e garantendo l’equità territoriale. In particolare, è prioritario ridurre le liste d’attesa, potenziare i servizi di assistenza domiciliare e migliorare l’accesso ai medici di base, essenziali per la continuità assistenziale”.

