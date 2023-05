L’inflazione impatta sui redditi delle famiglie, Banca d’Italia presenta la Relazione annuale 2022

Il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto nel 2022, ma l’alta inflazione ne ha eroso il valore reale, con maggiore intensità nella seconda metà dell’anno: è quanto si legge nella Relazione annuale sul 2022 di Banca d’Italia, di cui riportiamo alcuni dati riguardanti la situazione economica delle famiglie.

Lo scorso anno il PIL dell’Italia è cresciuto del 3,7%. La dinamica del prodotto – spiega Banca d’Italia – ha beneficiato del miglioramento del quadro sanitario, che ha favorito anche la ripresa dei servizi turistico-ricreativi e dei trasporti. Dal lato della domanda, sono cresciuti i consumi delle famiglie – anche se frenati dall’inflazione, dal calo della fiducia e dall’incertezza acuita dalla guerra in Ucraina – sostenuti anche dai risparmi accumulati durante la pandemia e dal credito al consumo.

Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 6,2% a valori correnti, ma in termini reali si è ridotto dell’1,2% per effetto dell’alta inflazione. Inoltre la propensione al risparmio è scesa, portandosi alla fine dell’anno su livelli inferiori a quelli precedenti la crisi sanitaria.

Relazione annuale Banca d’Italia, prezzi e costi nel 2022

Per quanto riguarda l’andamento dei prezzi, nel 2022 – si legge nella Relazione di Banca d’Italia – l’inflazione al consumo ha toccato i livelli massimi dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso: ha raggiunto l’8,7% in media d’anno, superando il 12% negli ultimi tre mesi.

In particolare, i rincari dei beni energetici hanno contribuito all’inflazione complessiva, direttamente e indirettamente, per circa due terzi; gli interventi governativi hanno poi attenuato per oltre un punto percentuale la crescita dei prezzi al consumo. Anche l’inflazione di fondo (al netto delle componenti alimentari ed energetiche) è aumentata considerevolmente, al 3,3% in media d’anno: vi hanno inciso sia il graduale trasferimento ai prezzi al dettaglio dei maggiori costi delle materie prime e dei beni intermedi, sia il recupero della domanda.

L’inflazione ha iniziato a scendere nei primi mesi del 2023, in concomitanza con il calo marcato delle quotazioni del gas e del petrolio. La componente di fondo rimane ancora su livelli elevati, ma il forte rallentamento dei prezzi alla produzione dovrebbe favorirne una graduale discesa nei prossimi mesi.

