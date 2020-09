Tariffe telefoniche, il CTCU analizza le offerte dei principali operatori

Il mondo delle tariffe che riguardano la telefonia fissa, la telefonia mobile e la connessione ad internet fissa oppure tramite router/modem portatile è piuttosto intricato; per questo motivo, il Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) ha deciso di raggruppare le tariffe telefoniche più interessanti e maggiormente pubblicizzate, di compararle e di riportare per ciascuna di esse delle informazioni specifiche.

Comparazione delle tariffe telefoniche

Al momento della scelta di una specifica tariffa, il CTCU consiglia di prendere in considerazione alcuni elementi per non rischiare di incorrere in costi aggiuntivi o brutte sorprese nel momento in cui si riceve la bolletta:

informarsi sull’ammontare dei costi di attivazione , sulla (eventuale) durata del vincolo contrattuale e sulle condizioni che vengono applicate qualora si decida di disdire o di recedere anticipatamente dal contratto;

, sulla (eventuale) e sulle condizioni che vengono applicate qualora si decida di dal contratto; informarsi in anticipo sulle eventuali variazioni di prezzo che le tariffe potrebbero subire nel corso della durata del contratto. In ogni caso, bisogna prestare attenzione alle cosiddette modifiche unilaterali del contratto.

Telefono fisso e connessione ad internet

Per quanto riguarda il prezzo delle varie offerte degli operatori analizzati, il CTCU non ha rilevato una differenza molto marcata.

Sottoscrivendo il contratto con una promozione, si parte da 24,90 € al mese fino ad un massimo di 35,90 € al mese. Si pagano, in media, 28 € al mese. Se invece non si sottoscrive il contratto con una delle promozioni, si parte dal 26,95 € al mese fino ad un massimo di 34,95 € al mese (in questo caso, si pagano in media 31 € al mese).

Di norma, il modem (o il router) per la connessione ad internet viene incluso nel costo mensile della tariffa, così come i costi di attivazione. Quasi tutte le tariffe consentono di effettuare telefonate illimitate e, nel caso invece fossero a consumo, si ha la possibilità di includere nella tariffa anche un servizio aggiuntivo a pagamento che includa anche le chiamate illimitate.

Prima della sottoscrizione del contratto, il CTCU raccomanda di verificare la copertura e la velocità della rete che viene pubblicizzata. Molto spesso, infatti, quanto “promesso” dagli operatori non corrisponde poi al vero.

Telefono fisso

Le tariffe che includono la cosiddetta opzione “solo voce” – prosegue il CTCU – sono numericamente inferiori e decisamente più chiare e comprensibili rispetto a quelle che includono anche la connessione ad internet.

In questo caso, le tariffe partono da un minimo di 14,90 € al mese (con una promozione, altrimenti si parte da 18 € al mese) fino ad un massimo di 27 €. Di media, si pagano circa 20 € al mese.

Nella maggior parte dei casi, le telefonate sono illimitate, gratuite e senza scatto alla risposta verso i numeri fissi e mobili nazionali. Per le chiamate verso numeri all’estero, la tariffa al minuto prevista è diversa e solitamente anche maggiore.

Nel caso si dovessero effettuare telefonate verso utenze all’estero, è bene informarsi preventivamente presso il proprio gestore della tariffa al minuto e del costo dello scatto alla risposta, così da non rischiare di ricevere una bolletta particolarmente salata.

Non sono, infine, da trascurare i costi di attivazione, che variano da circa 30 € a quasi 100 € a seconda dell’operatore e in base alla necessità di attivare o meno una nuova linea telefonica.

Telefonia mobile

Per quanto riguarda la telefonia mobile, le tariffe analizzate sono le più svariate sia per il prezzo (si parte da 4,99 € al mese fino a 29,99 € al mese) che per volume di traffico dati, chiamate e SMS disponibili.

Visto il trend della crescente fruizione di contenuti video online, dell’uso di piattaforme di messaggistica istantanea e di social network, sono state considerate solamente le tariffe che offrono almeno 30 GB al mese. Quasi tutte le offerte includono anche minuti per le chiamate e SMS illimitati. Alcuni operatori offrono anche delle tariffe per gruppi specifici: under 16, under 30 e over 60 (oppure over 75).

Connessione ad internet tramite router/modem portatile

Da qualche anno a questa parte – segnala il CTCU – viene offerta la possibilità di sottoscrivere un contratto che comprenda solamente una connessione ad internet portatile tramite modem e router portatili, che di norma non necessitano di caricabatterie, presentano dimensioni relativamente ridotte e si collegano senza fili.

In gran parte le tariffe sono del tipo “flat”, e il prezzo mensile delle tariffe analizzate varia sensibilmente in base al volume di dati inclusi: si va da un minimo 3 € per 3 GB fino ad un massimo di 13,99 € per 100 GB al mese.

Un provider offre anche la possibilità di sottoscrivere un’offerta vincolata a 12 mesi, tuttavia il costo viene pagato in una sola volta e il volume di gigabyte mensili è inferiore rispetto ad una tariffa mensile. L’apparecchio per la connessione può essere incluso o a pagamento, ma nella maggior parte dei casi non lo è.