Regali di Natale: boom di acquisti già a inizio dicembre

A Natale la lista delle cose da fare sembra infinita e, tra cene, feste e impegni, la scelta dei regali diventa spesso una piccola impresa. Trovare qualcosa di utile, apprezzato e originale non è semplice, ma i dati di idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, raccontano una realtà meno caotica del previsto: gli italiani previdenti superano i ritardatari e iniziano a muoversi con anticipo.

Spedizione veloce, il picco arriva il 5 dicembre

Nonostante l’interesse per le offerte con “spedizione veloce” cresca del 47% tra l’1 e il 24 dicembre rispetto al mese precedente, il vero picco degli acquisti per i regali di Natale avviene già il 5 dicembre. Un dato che suggerisce una strategia precisa: ricevere i regali il prima possibile per valutarli con calma ed eventualmente gestire resi o cambi prima delle festività. Dopo questa data la curva scende, per risalire leggermente tra il 16 e il 17 dicembre, periodo tipico di chi acquista all’ultimo momento temendo di non ricevere in tempo il pacco.

Beauty, il regalo “salva Natale”

Se chi compra in anticipo può ragionare senza fretta, chi arriva sotto data punta su scelte rapide e sicure. A dominare la scena del last minute è il beauty, vera categoria “jolly” del Natale. Prodotti per la cura della persona, in particolare dei capelli, e make-up guidano le ricerche tra il 16 e il 24 dicembre. Eleganti e versatili, si adattano facilmente a destinatari diversi, da amici e colleghi fino a partner e parenti.

Bambini e adolescenti, ricerche concentrate negli ultimi giorni

Anche i regali per bambini e adolescenti figurano tra i più cliccati nelle ricerche con spedizione veloce. Genitori e parenti puntano su giochi per Nintendo Switch, cuffie, gamepad, ma anche su puzzle, LEGO e bambole, spesso acquistati per farsi trovare pronti in caso di visite improvvise. Tra i regali tecnologici, l’attenzione si concentra soprattutto sui prodotti per l’intrattenimento, come karaoke, console e giochi per PS5, confermando l’hi-tech come scelta affidabile per sorprendere grandi e piccoli.

Uomini e donne, stili di acquisto diversi

Dall’analisi delle categorie emerge anche una differenza di comportamento tra uomini e donne. Gli uomini tenderebbero a comprare più tardi, orientandosi su profumi, candele e prodotti beauty, regali improvvisati ma sempre apprezzati. Non mancano nemmeno gli acquisti più audaci: sex toy e accessori per l’intimità rientrano tra le scelte last minute con spedizione veloce, soprattutto come regalo di coppia.

Il Natale come specchio dei consumi

Il periodo natalizio si conferma così un osservatorio privilegiato delle abitudini di consumo degli italiani. Tra chi pianifica con largo anticipo e chi corre contro il tempo, resta invariato il desiderio di scegliere un regalo che sappia parlare davvero a chi lo riceve, dimostrando attenzione e affetto, anche quando il conto alla rovescia è ormai iniziato.