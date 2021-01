Saldi, come tutelarsi dai siti fake e da eventuali truffe

I consumatori si affidano sempre di più agli acquisti online, anche durante i saldi. Secondo l’associazione Adoc, circa il 45% dei consumatori, infatti, effettuerà acquisti a saldo sul web. Tuttavia, a causa delle difficoltà economiche, per l’associazione quest’anno si rischiano “saldi fantasma“.

“I cittadini a saldi iniziati sembrano volersi tenere lontani dal rischio di assembramenti – afferma Adoc. – I beni che sembrano non accusare gli effetti della crisi sono quelli acquistabili in negozi di elettronica, di sport e di prima necessità”.

Nel periodo dei saldi – avverte l’associazione Konsumer – si moltiplicano siti che sembrano essere apparentemente di brand noti, per poi rivelarsi dei fake. I prodotti comprati su questi siti non arriveranno mai a casa dell’acquirente e riottenere il denaro è quasi sempre impossibile trattandosi di finte aziende.

Il primo consiglio dell’associazione per tutelarsi dalle truffe è quindi quello di verificare sempre di essere sul sito originale del venditore, controllando dati come: i contatti, la presenza della partita IVA, l’iscrizione alla camera di commercio e la sede fisica. Una volta verificate queste informazioni si può procedere con l’acquisto.

“Poche persone sanno che qualsiasi merce acquistata in saldo (anche online) gode della garanzia legale di due anni e che è solo responsabilità del venditore: il consumatore, quindi, non deve essere rimandato alla garanzia del costruttor. Questa vale per il negoziante, qualora sostituisca la merce”, raccomanda Raffaella Grisafi, Vicepresidente dell’associazione.