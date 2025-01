Saldi invernali, MDC: attenzione alle trappole, ecco i consigli per acquisti sicuri (foto Pixabay)

I saldi invernali 2025 si confermano un appuntamento imperdibile per i consumatori italiani, con una previsione di vendite complessive che raggiunge i 6 miliardi di euro, segnando un incremento del 10% rispetto ai 5,45 miliardi dello scorso anno. Lo rileva un’analisi dell’Osservatorio sullo shopping del Movimento Difesa del Cittadino (MDC), che monitora i trend di consumo durante il periodo festivo per fornire strumenti utili e informazioni per acquisti sicuri e consapevoli.

Secondo l’analisi, circa il 60% della popolazione italiana è pronta a partecipare ai saldi, una crescita significativa rispetto al 55% del 2024, dimostrando una maggiore propensione all’acquisto. La spesa media per i saldi invernali 2025 è stimata intorno ai 150 euro a persona, in aumento rispetto ai 135 euro del 2024.

Saldi invernali, i consigli per acquisti sicuri

Le categorie di prodotti più richieste durante i saldi invernali 2025 comprendono abbigliamento e accessori, che rappresentano il 45% delle vendite, con una forte domanda di giacche, maglioni e accessori moda. Anche le calzature registrano un incremento del 15%, con stivaletti e scarpe sportive in cima alle preferenze.

Inoltre, nonostante il picco delle vendite durante il periodo del Black Friday ed il Cyber Monday a novembre, il settore dell’elettronica di consumo continua a essere tra i più ambiti, con un aumento del 12% e una forte richiesta di smartphone e accessori tecnologici. Mentre gli articoli per la casa, come biancheria e decorazioni, segnano una crescita dell’8%, trainati dall’interesse per il comfort domestico e l’arredamento.

“I saldi invernali rimangono un momento strategico per l’economia italiana, sia online che offline. Tuttavia, è fondamentale mantenere alta l’attenzione, specialmente per gli acquisti online, dove il rischio di truffe è ancora elevato. MDC rinnova il proprio impegno nel sensibilizzare i consumatori all’uso consapevole degli strumenti digitali e al controllo della qualità dei prodotti acquistati”, ha dichiarato l’avvocato Francesco Luongo, portavoce del Movimento Difesa del Cittadino.

Per lo shopping sicuro, quindi, MDC consiglia ai consumatori di verificare sempre l’affidabilità dei venditori, preferendo negozi fisici o online con recensioni positive e affidabili. Prima di acquistare, inoltre, è bene confrontare i prezzi su diverse piattaforme, per evitare di cadere in promozioni troppo allettanti e potenzialmente ingannevoli.

Inoltre, conservare lo scontrino o la ricevuta è fondamentale per eventuali resi o reclami. Particolare attenzione va prestata alle offerte ricevute via email o sui social network: molti di questi link possono nascondere rischi di phishing o truffe. Infine, leggere con attenzione i termini e le condizioni di vendita è essenziale, soprattutto per gli acquisti online, per conoscere le politiche di reso e di garanzia.

