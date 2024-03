Scuola guida, Altroconsumo: il confronto tra le diverse offerte è la chiave per spendere meno

Quanto costa la scuola guida? Fino a 1000 euro ma si può risparmiare, dice Altroconsumo in un’indagine in diverse città

Quanto costa la scuola guida? È la domanda da cui è partita Altroconsumo che ha svolto un’indagine in sette città e 146 autoscuole sulle spese da sostenere per ottenere la patente B. Il primo risultato che emerge è che i prezzi delle scuole guida possono variare molto: di città in città, ma anche nella stessa città, dove spesso l’associazione ha trovato differenze di prezzo tra un’autoscuola e l’altra di circa 300 euro, con punte anche di circa 600 euro.

“È Bologna la città con il costo medio della nostra rilevazione più elevato, Roma la città nella quale si paga meno” registrando il costo medio più basso (695 euro), spiega Altroconsumo.

Tra il 2021 e il 2022 i costi per ottenere la patente B sono aumentati del 14%. A Bologna prendere la patente sta diventando un lusso (1.061 euro). Essendo una delle città italiane dove la bicicletta è il mezzo più sfruttato dai cittadini per spostarsi, non può sorprendere il risultato dell’indagine di Altroconsumo sulle autoscuole: 146 autoscuole in sette città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna, Cagliari e Genova) con l’obiettivo di comprendere come variano i prezzi e quali sono le voci di spesa da tenere d’occhio per riuscire a ridurre la spesa per ottenere la patente.

Dall’indagine è emerso come una adeguata comparazione tra le diverse offerte possa generare un risparmio tra i 240 e i 615 euro, a seconda della città. I prezzi, infatti, possono variare molto, quindi, per ridurre la pressione sul portafoglio delle famiglie è bene raccogliere quante più informazioni possibile, fare attenzione ai costi extra e alla durata delle lezioni di guida.

L’analisi ha dimostrato come sia fondamentale prendere in considerazione le differenze interne alle città e come, in città come Bologna, possono generare un risparmio fino a 615 euro. Per le restanti, invece, il risparmio è di circa 300 euro. In conclusione sono dunque emerse differenze di prezzo che variano dal 35% al 70%.

