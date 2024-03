Prezzi record del cacao, Codacons: in Italia consumo di cioccolato pari a 2 miliardi di euro annui

Negli ultimi mesi, il mercato internazionale del cacao ha registrato un’impennata dei prezzi senza precedenti, stabilendo nuovi record che mettono a rischio i prezzi al dettaglio di numerosi prodotti, in particolare quelli dolciari. L’impennata dei costi del cacao, ingrediente fondamentale per la produzione del cioccolato, sta provocando scosse in tutta l’industria dolciaria mondiale, con prezzi record sopra i 10.000 dollari a tonnellata, sollevando preoccupazioni su potenziali aumenti dei prezzi che potrebbero avere un impatto sui consumatori di tutto il mondo. Il Codacons afferma: non solo uova di Pasqua, rischio rincari per listini prezzi di numerosi prodotti.

Il cacao, componente principale del cioccolato, svolge un ruolo fondamentale nella produzione di vari prodotti dolciari, dalle uova di Pasqua, alle tavolette di cioccolato, fino alle torte e ai pasticcini. I suoi prezzi fluttuanti sono una preoccupazione per i consumatori: ogni aumento significativo dei costi si traduce invariabilmente in un aumento dei prezzi dei prodotti. Si abbatte quindi una ondata di rincari senza precedenti per i beni dolciari senza precedenti con quotazioni del cacao salite per 10.030 dollari a tonnellata.

Cacao, rischio escalation prezzi sui prodotti dolciari

Un esempio degli effetti del caro-cacao è già immediatamente riscontrabile nei negozi italiani – spiega l’associazione – La crescita delle quotazioni registrata nell’ultimo anno ha infatti determinato rincari generalizzati per le uova di Pasqua, con i marchi più noti che hanno aumentano i listini al pubblico tra il +16% e il +24% rispetto allo scorso anno, con punte in alcune catene commerciali del +40%.

Stando quindi ai dati delle principali borse merci, i prezzi del cacao sono saliti ai massimi storici negli ultimi mesi. Le ripercussioni dell’impennata dei prezzi del cacao sono destinate a ripercuotersi su tutto il settore dolciario, di conseguenza, i consumatori potrebbero presto trovarsi a pagare di più le loro prelibatezze preferite, dato che i produttori trasferiscono l’aumento dei costi per mantenere la redditività.

Il nuovo record raggiunto oggi dal cacao, se le quotazioni non torneranno alla normalità, porterà un effetto a catena dell’aumento dei prezzi del cacao che si estenderà oltre i prodotti al cioccolato, influenzando potenzialmente i prezzi di un’ampia gamma di prodotti dolciari che contengono derivati del cacao. Dai biscotti ai gelati, dai cereali per la prima colazione agli ingredienti per la cottura, molti prodotti di largo consumo si basano sul cacao come ingrediente chiave, rendendoli suscettibili di un’escalation dei costi determinata dall’aumento dei prezzi del cacao.

La prospettiva di un aumento dei prezzi dei prodotti dolciari arriva in un momento in cui i consumatori sono già alle prese con le pressioni inflazionistiche. La prevista ondata di aumenti dei prezzi del cioccolato e di altri prodotti a base di cacao potrebbe quindi mettere ulteriormente a dura prova i bilanci familiari e incidere sulle abitudini di spesa dei consumatori, in particolare nelle fasce di reddito più basse.

Per capire gli effetti sulle tasche dei consumatori basti pensare che tre italiani su quattro consumano abitualmente prodotti a base di cioccolato, con un consumo procapite di circa 2 kg e un giro d’affari che nel nostro Paese supera i 2 miliardi di euro annui – conclude il Codacons.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!