Settimana anticontraffazione, si parte oggi

“Comprare prodotti falsi non è mai un buon affare”. È il tema della campagna di comunicazione della Settimana anticontraffazione 2023 che inizia da oggi fino al 27 ottobre.

L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, è organizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, grazie al supporto operativo della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. È una settimana dedicata alla lotta alla contraffazione e al contrasto del mercato del falso che vedrà la partecipazione di esponenti delle istituzioni, di livello europeo e internazionale, esperti di settore e del sistema universitario, associazioni di imprese, forze dell’ordine, rappresentanti di agenzie di enforcement e delle piattaforme e-commerce.

Prevenire e contrastare la contraffazione

L’obiettivo dell’iniziativa, spiega una nota stampa del Mimit, è quello di “evidenziare caratteristiche ed evoluzioni del mercato del falso, condividere esperienze e iniziative dei diversi attori, pubblici e privati, impegnati nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno sui mercati online e offline, e sensibilizzare imprese e consumatori sui rischi e sui danni causati dai prodotti contraffatti mirando, come ben sottolineato anche dallo slogan “La lotta al falso passa anche da te”, a renderli protagonisti attivi nel contrasto alla contraffazione”.

L’evento metterà in luce esperienze e azioni di istituzioni e privati nella prevenzione e nella lotta alla contraffazione. Ogni giornata della settimana anticontraffazione affronterà temi diversi con l’obiettivo di sensibilizzare imprese e consumatori sui rischi e i danni del falso.

Oggi la giornata sarà dedicata agli studenti con la “Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti” (appuntamento a Ostia nella scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza). Nella sede di Unioncamere ci si occuperà (domani e mercoledì) di diversi temi fra i quali il nuovo e recente Regolamento europeo per il mercato digitale e l’impatto della contraffazione nel settore auto.

Il 26 ottobre al Ministero si insedierà, sotto la presidenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il rinnovato Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all’Italian Sounding (CNALCIS), organismo interministeriale cui partecipano amministrazioni nazionali, forze dell’ordine e associazioni di imprese e consumatori per condividere e indirizzare la politica nazionale anticontraffazione. Il 27 ottobre lo spazio informativo dedicato ai consumatori su “ContraffAZIONE: come tutelarsi dal mercato del falso”.

