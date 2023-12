Shopping natalizio: quali sono le tendenze per le feste?

Il periodo natalizio ogni anno porta con sé una serie di tendenze nel mondo dello shopping che riflettono l’evoluzione dei gusti dei consumatori e le influenze della società moderna. Difficile non fare shopping a Natale sia per sé stessi che per gli altri. Infatti, non è possibile tirarsi indietro dalla diffusissima pratica di scambiarsi doni tra colleghi, familiari e amici.

È a Natale che l’economia registra un vero e proprio boom e che in negozi (in special modo i grandi centri commerciali) si affollano di consumatori alla ricerca del “regalo perfetto” da donare ai loro cari.

Sul podio della classifica degli store più apprezzati vi sono i negozi multimarca. La ragione è semplice: qui è possibile provare più prodotti di marchi differenti rendendo lo shopping più veloce e piacevole. Un po’ tutte le fasce d’età, primi fra tutti i giovanissimi, fanno infatti un salto in un negozio di scarpe multimarca in questo periodo.

Di seguito analizziamo nel dettaglio alcune delle ultime tendenze che hanno investito lo shopping natalizio.

Sostenibilità

Una delle tendenze più in voga nel panorama dello shopping natalizio odierno è la crescente attenzione per la sostenibilità. I consumatori ricercano regali che abbiano un impatto positivo sull’ambiente come, ad esempio, prodotti realizzati in materiali ecosostenibili e recuperati o esperienze che non comportino un consumo di risorse.

Le aziende stanno rispondendo a questa domanda confezionando i loro prodotti in packaging ecologici.

Tecnologia

L’avanzamento tecnologico sta trasformando il classico shopping natalizio. Oggi si assiste a un aumento dell’uso della realtà aumentata (AR) e dell’intelligenza artificiale (IA) per migliorare l’esperienza di acquisto in termini di comodità e personalizzazione. Le app di shopping stanno integrando la tecnologia AR per consentire ai consumatori di “provare” virtualmente i prodotti prima dell’acquisto, riducendo il rischio di acquisti indesiderati. Allo stesso tempo, l’IA sta alimentando motori di ricerca avanzati che rendono la ricerca del regalo perfetto più efficiente e personalizzabile.

Esperienze digitali e regali immateriali

Il desiderio di accumulare esperienze anziché oggetti fisici è una tendenza sempre più diffusa. Gli acquirenti stanno optando per regali immateriali come esperienze culinarie, abbonamenti a servizi di streaming, lezioni online e viaggi. Questa tendenza riflette una crescente consapevolezza della felicità derivante dalle esperienze condivise. Inoltre, come già specificato in precedenza, in molti casi si tratta di acquisti consapevoli a basso impatto ambientale. Per soddisfare questa tipologia di richiesta sono sempre di più le aziende che si impegnano nell’offrire pacchetti esperienziali che possono essere regalati virtualmente.

Shopping socialmente consapevole

I consumatori sono sempre più orientati verso il sostegno a marchi che abbracciano cause sociali o ambientali. Le aziende stanno rispondendo a questa tendenza comunicando in modo trasparente le loro iniziative etiche e sostenibili. Marchi che abbracciano la responsabilità sociale d’impresa stanno guadagnando la fiducia dei consumatori. Questa tipo di attenzione cresce nel periodo natalizio, quando le persone sono portate a considerare e supportare maggiormente chi ha meno e verte in una situazione di fragilità.

Personalizzazione

La personalizzazione è da tempo una tendenza dilagante nel panorama dello shopping. Le piattaforme di e-commerce stanno utilizzando l’intelligenza artificiale per analizzare i dati degli utenti e offrire suggerimenti altamente personalizzati. Dall’abbigliamento ai gadget, i consumatori desiderano regali unici che rispecchino le preferenze individuali dei destinatari.

