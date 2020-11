Adiconsum: ARERA proroghi le agevolazioni per le case inagibili delle zone terremotate

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la Delibera 429, che reintroduce, a partire dal 1° gennaio 2021, il pagamento della quota fissa delle bollette di luce, gas e acqua anche per gli immobili inagibili delle zone colpite dal terremoto del 2016 e del 2017, nonostante un decreto ministeriale di proroga emesso ad Agosto. Una decisione che ha suscitato lo sconcerto dell’associazione Adiconsum.

“Riteniamo inappropriata la decisione dell’ARERA, che, disattendendo il Decreto di proroga del Governo, senza aver consultato gli Enti Locali delle zone terremotate né le Associazioni Consumatori facenti parte del CNCU, ha deciso per “uniformità di trattamento” di non prorogare le agevolazioni previste per le bollette di luce, gas e acqua, delle case inagibili, colpite dal terremoto del 2016 e del 2017, che resteranno, quindi, in vigore solo fino al 31 dicembre 2020”, dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale.