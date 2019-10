Affitto furgoni: quale formula scegliere in base alle proprie esigenze?

L’affitto dei furgoni e veicoli commerciali è sempre più personalizzato, anche per chi, invece che rivolgersi all’ufficio di noleggio, preferisce optare direttamente per la prenotazione online: scelta che, oltre a garantire tariffe vantaggiose, permette di accedere a formule molto flessibili. Le promozioni web sono molto diversificate, anche per chi vuole puntare sul chilometraggio illimitato: ecco le più aggiornate.

Come risparmiare sull’affitto del furgone

Tra le offerte più interessanti del momento per il noleggio di veicoli commerciali c’è la promozione Locauto Van KM Libero, disponibile per chi sceglie la prenotazione web. La promo consente di affittare un furgone con chilometraggio illimitato allo stesso costo della tariffa da 100 km giornalieri, o 4000 chilometri mensili a seconda della durata del noleggio. Valida anche per le prenotazioni effettuate tramite call center, l’offerta è valida su tutte le categorie di veicoli, a partire dai van compatti fino ai furgoni refrigerati. La compagnia italiana, specializzata da sempre nel noleggio di veicoli commerciali, è in grado di soddisfare infatti ogni tipo di necessità, grazie a una flotta perfettamente attrezzata con mezzi adeguati per ogni tipo di esigenza, inclusi i furgoni cabinati ribaltabili e con sponda idraulica.

Anche nel caso dei furgoni speciali, come per il resto della gamma, l’età massima dei veicoli è di 6 mesi, grazie al costante ricambio della flotta per garantire la massima efficienza e affidabilità. Tra i veicoli più sofisticati ci sono i furgoni refrigerati di ultima generazione, equipaggiati per garantire la corretta conservazione di alimenti e bevande: una risorsa preziosa per le aziende alimentari e attive nel catering e nell’organizzazione di eventi e, più in generale, per il trasporto di merci e materiali con esigenze particolari di conservazione. Anche in questo caso è possibile approfittare di una tariffa vantaggiosa con 3000 chilometri mensili – o 6.000 in base al prodotto – inclusi. Il motore di prenotazione online consente di scegliere facilmente i servizi di proprio interesse, inclusi gli accessori opzionali e la riduzione o l’eliminazione della franchigia. Le coperture assicurative, inoltre, possono essere perfezionate anche al momento del ritiro del furgone.

Noleggio furgoni per lavoro con formula plurimensile

Lavoratori autonomi e aziende possono avvantaggiarsi di un’altra opzione molto interessante: l’affitto plurimensile. L’acquisto del furgone è un’operazione onerosa, specie per le realtà più piccole che vogliono puntare sulla massima flessibilità nella gestione del business. Una valida alternativa è optare per il noleggio di furgoni privati per un periodo di uno o più mesi. Anche in questo ambito Locauto è tra i partner di riferimento, grazie all’offerta Van Mese+, caratterizzata da una tariffa giornaliera molto competitiva. In questo caso, la promozione è valida sui furgoni compatti di categoria H, caratterizzati da grande maneggevolezza e versatilità.

La formula plurimensile – disponibile sia per i veicoli commerciali che per il noleggio di auto aziendali – garantisce grande flessibilità e la possibilità di avere un mezzo efficiente e in perfetto stato per un massimo di 180 giorni. Servizi, accessori e chilometraggio possono essere facilmente configurati online, in pochi click: per esigenze più specifiche, nulla vieta di rivolgersi al centro prenotazioni per usufruire di una consulenza più mirata. Tra i plus del servizio Locauto c’è la qualità dell’assistenza offerta ad aziende e privati che necessitano di un veicolo commerciale a breve, lungo o medio termine. Senza trascurare un servizio esclusivo per le aziende che vogliono più efficienza nell’organizzazione delle trasferte: il noleggio auto con formula full self service, disponibile in tutti i maggiori aeroporti italiani e nelle principali stazioni servite dall’alta velocità.