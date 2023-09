Al via la prima edizione del Festival 'è cultura!', iniziativa promossa dall’Abi e dall’Acri

Al via è cultura! dal 7 al 14 ottobre, la nuova manifestazione nazionale promossa dall’Abi e dall’Acri, con 17 banche italiane e 25 fondazioni di origine bancaria, in collaborazione con Feduf, e con la partecipazione della Banca d’Italia e dell’Ivass. L’iniziativa si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

è cultura!, il programma

Il programma della manifestazione prevede per i cittadini e i turisti 150 appuntamenti in tutta Italia. Si parte sabato 7, con ingresso e visite guidate nelle sedi che partecipano alla manifestazione, e fino a sabato 14 ottobre l’esperienza continuerà con decine di eventi, dal vivo e da remoto, anche dedicati ai ragazzi. Ottobre è anche il mese dedicato all’Educazione finanziaria, con un ricco programma di eventi promossi da banche e dalle fondazioni di origine bancaria.

“’è cultura!’, il festival alla sua prima edizione, affonda le sue radici in due importanti esperienze artistiche e culturali che negli anni passati hanno registrato un notevole successo: l’iniziativa di apertura al pubblico delle sedi delle banche e delle fondazioni e il Festival della Cultura Creativa – ha dichiarato Direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini. – In linea con lo spirito di promozione della cultura e dell’arte, inauguriamo una manifestazione rinnovata e ampliata, sia in termini di partecipanti che di arco temporale”.

“Acri – ha aggiunto il Vicepresidente dell’Acri, Giuseppe Morandini – è convintamente al fianco di Abi nel promuovere “è cultura!”: una iniziativa nazionale, che contribuirà a valorizzare in maniera innovativa il vasto patrimonio culturale di Banche e Fondazioni e il loro impegno a renderlo accessibile a tutti. Le Associate Acri – Fondazioni e Casse di Risparmio – aderiscono, infatti, numerose, animate dalla convinzione che tutti i soggetti pubblici e privati del Paese siano chiamati a concorrere al comune obiettivo di incentivare l’accesso e la partecipazione culturale consapevole di tutti i cittadini.”

È disponibile online, sul sito https://eculturadavivere.it/ ecultura, il calendario completo degli eventi e l’elenco delle sedi che partecipano all’iniziativa. Un sito dinamico e visivamente efficace, suddiviso in sezioni tematiche, per una navigazione più intuitiva e a portata di tutti, un punto di riferimento essenziale per tutti coloro che desiderano partecipare appieno alla settimana di è cultura!

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!