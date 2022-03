In Italia il settore bambini e ragazzi coinvolge 190 editori, 800 librerie, 375 autori, 350 illustratori. Torna in presenza, fino al 24 marzo, la Bologna Children’s Book Fair

Al via oggi la Bologna Children’s Book Fair, in programma oltre 250 appuntamenti

Parte oggi in presenza la Bologna Children’s Book Fair, appuntamento internazionale per il settore bambini e ragazzi, in programma fino al 24 marzo a Bologna. Un settore che – spiega AIE – solo in Italia coinvolge 190 editori, 800 librerie, 375 autori, 350 illustratori.

Nelle stesse date si svolge anche BBPlus, l’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair rivolta al pubblico professionale generalista e organizzata in partnership con AIE, che ospita scambio diritti, eventi e seminari professionali sui temi più attuali del settore.

“Con oltre settemila libri pubblicati ogni anno e numeri così importanti l’editoria per bambini e ragazzi è centrale e svolge un ruolo fondamentale nell’educazione dei giovani alla lettura – ha commentato il presidente di AIE Ricardo Franco Levi –. Siamo felici di tornare a incontrarci a Bologna dove per la prima volta dopo l’edizione di esordio nel 2021 solo online, si svolgerà in presenza anche Bologna Book Plus, di cui siamo partner”.

Bologna Children’s Book Fair, alcuni eventi in programma

Oltre 1000 espositori da 90 paesi e regioni sono attesi a BolognaFiere, per un programma di oltre 250 appuntamenti. Diverse le iniziative organizzate da AIE: oggi alle 11.30 si è svolto l’incontro The Italian Book Market: facts & figures, durante il quale è stata illustrata una panoramica del mercato librario italiano nel 2021 con i dati su produzione, vendita, lettura, import ed export dei diritti.

In apertura della Fiera saranno inoltre proclamati i vincitori della decima edizione del BOP, il premio internazionale Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the year, organizzato dalla Bologna Children’s Book Fair e AIE, in collaborazione con IPA – International Publishers Association. Il premio assegna ogni anno un riconoscimento agli editori che, nei diversi continenti, si sono distinti per una proposta editoriale innovativa. Saranno i soli editori espositori della Fiera a decretare, con il loro voto, i vincitori.

Domani 22 marzo alle 14 al BBPlus Theatre Fondazione LIA (no profit creata da AIE con UICI – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) organizza il seminario sull’accessibilità Let’s get accessible! All you need to know to produce publications (and images) that every reader can enjoy.

In occasione della Fiera, sempre il 22 marzo, è in programma alle 18.30 l’evento di apertura del progetto BACIS – Bologna per l’Accessibilità della Cultura e l’Inclusione Sociale, in cui la Fondazione realizza un Reading al buio presso l’oratorio San Filippo Neri di Bologna.

Infine, il 23 marzo – alle 15 presso il Caffè Autori – si terrà l’incontro I mestieri del fumetto, durante il quale si affronteranno i passaggi che portano alla pubblicazione di un’opera. Un appuntamento per tutti coloro che sognano di lavorare in una casa editrice di fumetti, raccontato da chi ci lavora quotidianamente.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!