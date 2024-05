Alleanza Assicurazioni entra in Consumers’ Forum per promuovere l’educazione finanziaria e assicurativa

Un nuovo capitolo si apre nell’ambito dell’educazione finanziaria e assicurativa in Italia, con l’ingresso di Alleanza Assicurazioni come nuovo socio in Consumers’ Forum. Questa collaborazione promette di portare sinergie significative su temi cruciali per i consumatori, come la consapevolezza finanziaria e la protezione assicurativa.

Consumers’ Forum, un’associazione indipendente in Europa, rappresenta un punto di incontro per associazioni di consumatori, istituzioni e imprese industriali e di servizi, che insieme affrontano le sfide del consumerismo e della sostenibilità impegnandosi a promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra consumatori e imprese.

Sergio Veroli, Presidente del Consumers’ Forum, ha accolto con entusiasmo l’ingresso di Alleanza Assicurazioni, sottolineando l’importanza di coinvolgere attivamente le aziende nel dialogo con le associazioni dei consumatori. Inoltre, Veroli ha evidenziato il ruolo cruciale di Alleanza nel sensibilizzare i cittadini sulle competenze finanziarie e ha espresso fiducia nel potenziale di questa partnership per migliorare la consapevolezza dei consumatori e proteggerli dalle truffe informatiche.

25esimo anniversario del Consumers’ forum: il convegno

L’ingresso di Alleanza Assicurazioni coincide con il venticinquesimo anniversario di Consumers’ Forum, che sarà celebrato con un convegno dal titolo “Consumers’ Forum: 25 anni di analisi, ricerche e formazione per un consumo responsabile e sostenibile“. L’evento si terrà il 15 maggio a Roma presso la Sala delle Bandiere della Rappresentanza italiana del Parlamento Europeo (14:30/18:30) e rappresenterà un’occasione per riflettere sulle sfide e le opportunità del consumismo moderno.

Claudia Ghinfanti, Responsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni, ha ribadito l’impegno dell’azienda nell’educazione finanziaria e assicurativa come strumento per migliorare il benessere e l’equità sociale del Paese: “L’educazione finanziaria e assicurativa è una potente leva per migliorare il benessere e l’equità sociale del Paese. Cittadini informati sono infatti in grado di prendere decisioni in maniera consapevole ed è per questo che, consci della responsabilità sociale del nostro ruolo di assicuratori, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu al 2030, abbiamo aderito con entusiasmo all’invito di Consumers’ Forum per alimentare ulteriormente il dibattito e il confronto su questi temi, con il coinvolgimento attivo dei nostri Consulenti sul territorio. Il nostro Osservatorio Edufin Index, realizzato con la collaborazione scientifica di SDA Bocconi, conferma la necessità di intraprendere azioni concrete nel campo dell’educazione finanziaria e assicurativa, per migliorare il quadro complessivo che vede ancora una rilevante parte degli italiani al di sotto dei livelli di sufficienza. Occorre quindi uno sforzo congiunto tra istituzioni, privati e associazioni per colmare questo gap e noi, da anni ormai, siamo impegnati con un Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa, articolato in seminari gratuiti che in questi anni hanno registrato oltre 300 mila partecipanti a più di 3.500 eventi”.

