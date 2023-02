Bologna Children’s Book Fair, AIE: nel 2022 venduti 23 milioni di libri destinati ai più piccoli

Vale 268,4 milioni di euro il mercato dei libri per bambini e ragazzi in Italia nel 2022; se aggiungiamo anche i fumetti per bambini e ragazzi si arriva a una cifra di 283 milioni. È il 18% di quanto hanno speso gli italiani nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione per l’acquisto di libri nel 2022. In termini di copie si tratta di 23 milioni di libri venduti: più di un libro su cinque. È quanto emerge dai dati dell’Associazione Italiana Editori (AIE), che si presenta alla Bologna Children’s Book Fair, quest’anno dal 6 al 9 marzo, con un ricco cartello di iniziative e di incontri.

“A Bologna – ha spiegato il presidente di AIE e della Federazione europea degli Editori (FEP) Ricardo Franco Levi – presenteremo sia i nuovi dati della lettura dei più giovani, così importanti per impostare il lavoro su queste fasce d’età, sia l’indagine sull’impatto della presenza dei libri nei nidi, possibile grazie al progetto con Fondazione Cariplo, e concentrato su una fascia d’età poco conosciuta ma con grande potenziale per il nostro settore. Come presidente di FEP, inoltre, sono fiero di presentare a Bologna il progetto per la distribuzione in Europa di libri bilingue per i giovani rifugiati ucraini, un bellissimo esempio di cosa possiamo fare, come professionisti del libro, per la promozione della pace e del libero confronto tra popoli”.

AIE è presente a Bologna con un cartello di sei incontri professionali, alcuni di questi organizzati con FEP e Fondazione LIA – Libri italiani accessibili, che coprono gli argomenti più svariati, dalle professioni dei fumetti all’accessibilità. Per la prima volta BolognaBookPlus, l’iniziativa di Bologna Children’s Book Fair dedicata all’editoria generalista e organizzata in partnership con AIE, ospiterà una collettiva italiana che sarà anche la base di AIE in Fiera.

Anche quest’anno, inoltre, ci sarà la premiazione del BOP, il premio internazionale Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the year, organizzato dalla Bologna Children’s Book Fair e AIE, in collaborazione con IPA – International Publishers Association.

Bologna Children’s Book Fair, gli appuntamenti AIE

Il cartellone degli appuntamenti prende l’avvio il 6 marzo dalle 10.30 alle 11.15 al BBPlus Theatre con l’incontro Accessible illustrated books and where to find them, organizzato da LIA – Libri italiani accessibili, che affronterà il tema di come rendere accessibili diverse tipologie di libri illustrati.

Si prosegue sempre il 6 marzo, dalle 11.30 alle 12.45 al BBPlus Theatre con The Italian Book Market: facts & figures, la presentazione dei numeri del mercato editoriale italiano agli operatori stranieri.

Tales of EUkraine: Sharing Stories, il progetto della FEP e dell’Istituto ucraino del libro (UIB), finanziato da Europa Creativa e di cui AIE è partner, per la distribuzione ai giovani rifugiati in Europa di libri ucraini in versione bilingue (ucraino e lingua del paese ospitante), sarà presentato il 6 marzo dalle 15.00 alle 15.45 sempre al BBPlus Theatre.

Dalle 14.00 alle 16.00 il 6 marzo in Sala Suite, a cura di AIE e Fondazione Cariplo, verrà presentata la ricerca La lettura dei piccolissimi. L’impatto dei libri nei nidi con #ioleggoperchéLAB-NIDI.

Il 7 marzo dalle 9.45 alle 11.15, in Sala Suite, a cura di AIE nell’ambito di Aldus Up, verrà presentata la ricerca La lettura in Italia da 0 a 14 anni, un modulo di approfondimento realizzato ogni due anni nell’ambito dell’Osservatorio AIE sulla lettura e i consumi culturali e che si propone di indagare quanto e come leggono i bambini e i ragazzi in Italia. Verranno presentati i dati delle rilevazioni eseguite a febbraio 2023.

Il 9 marzo dalle 12.00 alle 12.50 al Caffè Illustratori si tiene l’incontro I mestieri del fumetto: come presentare il portfolio, a cura della Commissione Comics & Graphic Novels di AIE in collaborazione con Lucca Comics & Games nell’ambito di Aldus Up.

Infine approda a Bologna, dopo aver fatto tappa al Salon du Livre de Montréal e alla Taipei International Book Fair, la mostra A dive into the sea of new Italian comics, 2019-22. L’esposizione, curata da Marco Pellitteri, è composta da una selezione di alcuni dei fumetti più significativi pubblicati negli ultimi anni da venticinque case editrici italiane.

