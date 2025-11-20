Bruxelles, Unipol inaugura la nuova sede italiana

Rafforzare la propria presenza nel dibattito europeo sull’Unione per i risparmi e gli investimenti, iniziativa avviata da palazzo Berlaymont dopo il rapporto speciale sul Mercato unico firmato dall’ex premier italiano Enrico Letta. In quest’ottica si inserisce l’inaugurazione della nuova sede dell’italiana Unipol a Bruxelles. I vertici hanno partecipato all’Eurocamera per prendere parte al convegno “Il contributo delle assicurazioni alla competitività europea”, organizzato dalle vice-presidenti del Parlamento Ue Pina Picierno (Pd) e Antonella Sberna (FdI).

Unipol a Bruxelles

Il gruppo assicurativo e il Ceo Carlo Cimbri, nel corso della giornata, hanno sollecitato la rimozione degli ostacoli che frenano il potenziale del settore, che gestisce oltre 9,6 trilioni di euro di capitali e hanno rivendicato il pieno utilizzo del proprio “capitale paziente”. Nel mirino, in particolare, il cosiddetto Danish Compromise: il meccanismo che garantisce alle banche un trattamento prudenziale agevolato sulle partecipazioni nelle compagnie assicurative, un vantaggio che non si applica in senso inverso quando sono gli assicuratori a detenere quote in istituti bancari.

Secondo Unipol, per consentire all’Europa di competere con le altre grandi economie globali serve un quadro normativo coerente e competitivo, capace di garantire condizioni operative paritarie ed eliminare le attuali asimmetrie regolamentari, che generano distorsioni e indeboliscono il funzionamento del Mercato unico.

“La strada verso una vera Unione europea capace di competere a livello mondiale è ancora lunga, ma imprescindibile: nei mercati globali contano le dimensioni, altrimenti si rischia la marginalità economica e geopolitica” ha dichiarato l’amministratore delegato del gruppo, Carlo Cimbri, a margine dell’evento.

“Dal ritmo con cui avanzerà la costruzione europea dipende il futuro delle prossime generazioni” ha aggiunto.

news e video TotalEU