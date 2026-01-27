Class action contro Eni Plenitude: aumenti in bolletta senza avviso

Gli impegni assunti da ENI Plenitude nell’ambito del procedimento avviato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non esauriscono né cancellano i diritti dei consumatori che hanno subito aumenti delle bollette di luce e gas senza aver ricevuto comunicazioni preventive valide e conoscibili. A sostenerlo sono Adusbef, Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici, Confconsumatori e iConsumatori, che hanno deciso di promuovere una class action a tutela dei clienti coinvolti.

Antitrust: un intervento utile ma non risarcitorio

Secondo le associazioni, il provvedimento dell’Antitrust rappresenta un passo importante sul piano regolatorio, ma non ha natura satisfattiva né produce effetti retroattivi. Restano quindi impregiudicati il diritto dei consumatori alla restituzione integrale delle somme indebitamente pagate e quello al risarcimento dei danni subiti a causa degli aumenti applicati senza un’informazione preventiva adeguata.

L’adozione di procedure correttive da parte della società – come il rafforzamento degli obblighi informativi e il blocco dei rinnovi in assenza di comunicazioni – conferma, secondo le associazioni, che in passato le modalità adottate non garantivano una reale possibilità di scelta. Molti utenti si sono infatti trovati di fronte a condizioni economiche già modificate e fatturate, scoprendo gli aumenti solo a posteriori.

Un problema concreto per migliaia di famiglie

“Non siamo di fronte a un tecnicismo giuridico, ma a un problema concreto che riguarda migliaia di famiglie”, dichiarano congiuntamente le associazioni promotrici. “Quando un aumento viene scoperto solo in bolletta, la libertà di scelta del consumatore è già compromessa e il diritto di recesso perde di effettività”.

Le associazioni sottolineano infine che gli impegni di ENI Plenitude non incidono sulle modifiche unilaterali applicate in periodi vietati dalla legge e non affrontano il tema della restituzione delle somme né del risarcimento dei danni. Per questo invitano i clienti che abbiano subito aumenti senza comunicazioni chiare e verificabili a segnalare il proprio caso e a rivolgersi agli sportelli delle associazioni aderenti alla class action.