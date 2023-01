Comunità energetiche, oggi l’evento di Consumers’ Forum

Nasce il Laboratorio di competenze “Energy Community Training Lab”, promosso da Consumatori, Imprese, Università e Istituzioni, per fare rete, condividere esperienze, fare informazione e formazione nei territori, sul tema delle comunità energetiche.

Comunità energetiche e cittadini

L’annuncio arriva dal convegno “Comunità energetiche e cittadini: stato dell’arte, opportunità e sostenibilità”, tenutosi al CNEL, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, organizzato per promuovere l’incontro tra diversi saperi e competenze, nella consapevolezza che “soltanto un dialogo tra consumatori, imprese e istituzioni può rendere effettivo il diritto ad una energia pulita e accessibile”. L’evento è stato organizzato da Consumers’ Forum insieme al gruppo di ricerca “Enabling Consumer to become prosumer” (ECPE Project) dell’Università di Camerino e con EnSiEL – Consorzio Interuniversitario Nazionale “Energia e Sistemi Elettrici”.

«Le comunità energetiche rappresentano per i cittadini una grande opportunità per essere protagonisti attivi nei territori di appartenenza, in quanto prosumer – ha detto il presidente di Consumers’ Forum Sergio Veroli – Il nuovo quadro normativo offre la possibilità di trasformare i consumatori in produttori, rende possibile, in una logica comunitaria di tipo non profit, benefici sociali, economici e ambientali e può ridurre le povertà energetiche e le vulnerabilità. È però indispensabile una crescita culturale, cioè la condivisione di valori, obiettivi e regole tra i cittadini, le istituzioni e le imprese. È altresì necessaria la diffusione di competenze giuridiche e tecnologiche»

«In questa direzione Consumers’ Forum, Università di Camerino e EnSiel, promuovono la nascita di Energy Community Training Lab (ECT Lab), il Laboratorio di competenze promosso da Consumatori, Imprese, Università e Istituzioni, per fare rete, condividere esperienze, fare informazione e formazione nei territori, sul tema delle Comunità Energetiche».

Il video integrale dei lavori si trova sulla pagina You Tube di Consumers' Forum

