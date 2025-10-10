Consumers’ Forum porta la sua esperienza a Bruxelles

Consumers’ Forum si presenta alle istituzioni europee. Lo fa il 14 e 15 ottobre a Bruxelles in una serie di incontri che serviranno a presentare questa esperienza, unica in Europa, di dialogo fra imprese e consumatori, in occasione dei suoi 25 anni di attività.

L’esperienza sbarca in Europa

Consumers’ Forum è infatti un’associazione indipendente che riunisce associazioni di consumatori (18 fra quelle riconosciute dal CNCU), istituzioni, imprese industriali e di servizi e associazioni di categoria: una best practice italiana che ha appunto organizzato una serie di incontri istituzionali a Bruxelles, con le istituzioni europee, per presentare la sua esperienza di dialogo aperto e permanente tra imprese e consumatori.

Spiega il presidente di Consumers’ Forum Furio Truzzi: “Questa esperienza, unica in Italia e in Europa è al servizio delle Istituzioni Europee per rafforzare il dialogo tra consumatori e imprese.”

In previsione della missione a Bruxelles, informa una nota, Consumers’ Forum ha preventivamente incontrato in un appuntamento istituzionale Claudio Casini, Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, con cui ha riflettuto su alcuni temi di interesse consumerista nell’attuale agenda europea.

L’agenda degli incontri

A Bruxelles una delegazione rappresentativa di Consumers’ Forum incontrerà il 14 e 15 ottobre l’Ambasciatore Marco Canaparo, Rappresentante permanente aggiunto del Governo italiano a Bruxelles, insieme ad alcuni rappresentanti della DG JUST della Commissione Europea, le Unità B1 e B4 dedicate ai consumatori e alla sostenibilità.

Consumers’ Forum inoltre, grazie alla collaborazione con l’Europarlamentare Denis Nesci, ha organizzato un incontro dedicato ai Membri del Parlamento Europeo della Commissione IMCO (per il Mercato Interno e la Tutela dei Consumatori), previsto per il 15 ottobre. All’incontro intende presentare la sua esperienza, unica a livello europeo, di dialogo tra i diversi attori del mercato, imprese e consumatori. Con i parlamentari europei Consumers’ Forum approfondirà poi alcune recenti iniziative dell’UE per la tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle ADR e alla conciliazione paritetica.

Nel 2011 Consumers’ Forum ha ricevuto la tripla A dal Parlamento Europeo per la best practices della “Conciliazione paritetica”, frutto di Protocolli d’intesa tra imprese e associazioni dei consumatori, uno strumento di Alternative Dispute Resolution che ancora oggi fornisce alle aziende e alle associazioni dei consumatori la migliore via per risolvere positivamente controversie di modesta entità ed evitare di intasare le aule giudiziarie con lunghi e costosi procedimenti a tutela dei consumatori.