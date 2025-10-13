Confconsumatori rinnova i vertici, Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale

Nell’assemblea nazionale dell’11 ottobre Confconsumatori ha rinnovato i propri vertici. Eletto all’unanimità nuovo presidente nazionale Carmelo Calì. “La tutela dei diritti dei consumatori non va in vacanza e deve rispondere alle vecchie e nuove domande”

Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale di Confconsumatori. L’associazione ha rinnovato i propri vertici nell’assemblea nazionale di sabato 11 ottobre. Un passaggio di testimone che conferma il percorso di Confconsumatori, nata nel 1976 a Parma e ora presente in tutta Italia. Carmelo Calì era già vicepresidente nazionale e presidente di Confconsumatori Sicilia ed è stato eletto all’unanimità da circa 100 delegati.

Chi è il nuovo presidente

Avvocato, già componente del Direttivo nazionale di Confconsumatori dal 2006 come responsabile Trasporti e turismo, nel 2022 Carmelo Calì è stato nominato vicepresidente nazionale. Rappresenta il Consiglio nazionale consumatori utenti nell’Enac, è presidente dell’Organo paritetico di garanzia della negoziazione paritetica di Trenitalia e associazioni dei consumatori ed è componente del Crcu (Comitato regionale consumatori e utenti) della Sicilia. È presidente regionale dell’associazione in Sicilia dal 2002.

«La tutela dei diritti dei consumatori non va in vacanza e deve rispondere alle vecchie e nuove domande – ha dichiarato il neopresidente Calì – Ringrazio tutti coloro che hanno voluto riporre in me la loro fiducia e spero di essere all’altezza del compito. Prima ancora di essere il presidente di tutti sarò il presidente di ciascun dirigente nazionale e territoriale, oltre che di ogni singolo socio. Accetto l’incarico con la consapevolezza di avere un Direttivo nazionale di prim’ordine. E di far parte di un’associazione in cui si respira umanità, familiarità ed elevata professionalità. Accanto alle vecchie problematiche aggiungeremo quelle nuove ed emergenti, come le truffe online che ormai costituiscono una piaga sociale. E Confconsumatori resterà, come lo è stata fin dalla fondazione, un’associazione libera, senza padrini, autentico presidio di informazione, assistenza, tutela e rappresentanza».

Il nuovo direttivo

Confconsumatori ha rinnovato il Consiglio direttivo nazionale, che unisce conferme e nuovi volti. Sono stati eletti Carmen Agnello (presidente di Confconsumatori Messina), Sara Bitetti (responsabile nazionale Relazioni esterne e istituzionali, ora eletta vicepresidente), Barbara D’Agostino (presidente di Confconsumatori Lazio), Emanuela Ferri (presidente di Confconsumatori Bologna), Alessandro Palumbo (presidente di Confconsumatori Lombardia), Giorgio Paolini (vicepresidente di Confconsumatori Lucca), Antonio Pinto (presidente di Confconsumatori Puglia).

Continuerà a far parte del consiglio la presidente onoraria Mara Colla. «La nostra associazione – ha dichiarato Mara Colla – prosegue il proprio cammino nel solco segnato dalla nostra cinquantennale storia. I nuovi dirigenti continueranno a unire le nostre migliori energie, tra volontari, sportellisti e consulenti, per informare, affiancare, includere e assistere i cittadini, dando risposta ai bisogni e alle speranze che esprimono».