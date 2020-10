Covid, il CTS riduce a 10 giorni la quarantena e l’isolamento fiduciario

Si riduce ad almeno 10 giorni la quarantena per i soggetti sintomatici positivi al Covid, con diagnosi confermata da test molecolare positivo. Dieci giorni, dei quali obbligatoriamente gli ultimi 3 in completa assenza di sintomi. Al termine della quarantena i pazienti dovranno sottoporsi al tampone molecolare unico.

Per i contatti stretti dei casi risultati positivi è previsto l’isolamento fiduciario di 10 giorni, più tampone antigenico rapido o molecolare.

Sono queste alcune delle misure adottate dal Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito ieri per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario.

“Il CTS – scrive in una nota il Comitato – in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela, sottolinea l’esigenza di aggiornare il percorso diagnostico per l’identificazione dei casi positivi così come la tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti. Analogamente, il CTS ha ridefinito i criteri dell’isolamento fiduciario dei contatti stretti dei casi confermati positivi al virus SARS-CoV-2”.