Diplopia, ovvero vedere doppio. Un disturbo della vista da conoscere

Chi soffre di diplopia vede doppio, in pratica per motivazioni di vario genere l’immagine di uno stesso oggetto si sdoppia, apparendo sovrapposta all’oggetto stesso, o affiancata. Il risultato è quindi un importante difetto visivo, che può essere temporaneo o permanente.

Diversi tipi di diplopia

Quando osserviamo il mondo che ci circonda, il nostro cervello acquisisce informazioni dai due occhi, che sono leggermente diverse; ha però la capacità di interpolare le due immagini, ottenendone una sola, nitida e precisa. Nel soggetto affetto da diplopia questo non avviene, quindi le due diverse immagini non sono interpolate dal cervello, quindi ogni oggetto risulta sdoppiato. Stiamo parlando di un difetto visivo importante, che impedisce di vedere al meglio. In alcuni casi si tratta di un problema temporaneo, dovuto a un trauma alla testa, o anche all’assunzione di particolari sostanze, come ad esempio l’alcool.

La diplopia permanente: le cause

Il disturbo può verificarsi in un solo occhio, quindi la visione sdoppiata scompare quando si copre l’occhio che soffre di questo disturbo. Si tratta di un disturbo visivo spesso correlato a specifiche patologie dell’occhio, come ad esempio il cheratocono, la presenza di cicatrici all’interno dell’occhio, la cataratta o la degenerazione maculare.

Oppure la diplopia può essere binoculare, quindi anche in questo caso osservando con un solo occhio, coprendo l’altro, la visione sembra del tutto normale. Questo tipo di problema è correlato al cattivo allineamento dei due occhi e in molti casi è presente sin dalla nascita, come avviene ad esempio per lo strabismo. Può però capitare che la diplopia bioculare si manifesti più avanti con l’età a causa di malattie neurologiche o cerebrali.

Diagnosticare la diplopia

Chi soffre di diplopia vede doppio, in modo costante nel tempo. SE capita in giovane età questo disturbo visivo può essere compensato dal cervello, che cerca di interpolare comunque le immagini che riceve. A lungo andare il risultato è spesso la cosiddetta sindrome dell’occhio pigro.

Negli adulti i sintomi sono invece più facilmente avvertibili, in alcuni casi però sopraggiungono a causa di patologie di altro tipo, o di disturbi visivi trascurati nel tempo. Per ovviare a queste problematiche e intervenire sin da subito sulle patologie che possono provocare diplopia, è consigliabile effettuare un periodico test della vista, almeno ogni 2-3 anni per gli adulti, secondo le indicazioni del pediatra nei bambini.

La cura

Per poter indicare una cura per la diplopia è ovviamente necessario individuarne le cause. In questo modo si potrà intervenire sulle stesse, eliminando anche la visione diplopica.

Oggi esistono terapie per la soluzione dello strabismo che permettono di eliminare anche la diplopia; solo in casi rari vi è la necessitò di intervenire chirurgicamente. Per quanto riguarda l’eventuale presenza di patologie quali cheratocono o cataratta, oggi nella maggior parte dei casi l’intervento chirurgico è completamente risolutivo.

Ci sono poi patologie degenerative che possono portare alla diplopia, quali il diabete, la sclerosi multipla o anche il tumore. In alcuni casi l’utilizzo di apposite lenti correttive porta a migliorare in modo deciso la diplopia, limitando le difficoltà visive che può comportare.