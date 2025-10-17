Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 13 al 17 ottobre.

Consumers’ Forum a Bruxelles

Consumers’ Forum si presenta alle istituzioni europee. Nella settimana europea che va dal 12 a 16 ottobre c’è anche Consumers’ Forum, che ha portato a Bruxelles la sua esperienza di dialogo fra imprese e consumatori, in occasione dei suoi 25 anni di attività. Ma c’è anche tanto altro nella sintesi della settimana, curata dalla redazione di Total EU (vedi video).

“Imprese e consumatori insieme rappresentano una novità assoluta per l’Europa – ha detto Furio Truzzi, presidente di Consumers’ Forum – Siamo un’esperienza italiana e abbiamo voluto farci conoscere anche dalle istituzioni europee perché crediamo che il dialogo tra consumatori e imprese sia il sale degli sviluppi di maggiori tutele, di maggiori responsabilità per il mondo consumer”.