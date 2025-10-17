venerdì 17 Ottobre 2025

Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti (Immagine TotalEU Youtube)

Europa, la settimana dalla voce dei protagonisti

Da TotalEU arriva la sintesi dei principali eventi della settimana dal 12 al 17 ottobre

17 Ottobre 2025 Redazione

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 13 al 17 ottobre.

Consumers’ Forum a Bruxelles

Consumers’ Forum si presenta alle istituzioni europee. Nella settimana europea che va dal 12 a 16 ottobre c’è anche Consumers’ Forum, che ha portato a Bruxelles la sua esperienza di dialogo fra imprese e consumatori, in occasione dei suoi 25 anni di attività. Ma c’è anche tanto altro nella sintesi della settimana, curata dalla redazione di Total EU (vedi video).

Imprese e consumatori insieme rappresentano una novità assoluta per l’Europa – ha detto Furio Truzzi, presidente di Consumers’ Forum – Siamo un’esperienza italiana e abbiamo voluto farci conoscere anche dalle istituzioni europee perché crediamo che il dialogo tra consumatori e imprese sia il sale degli sviluppi di maggiori tutele, di maggiori responsabilità per il mondo consumer”.

