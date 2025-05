Europa, la settimana europea dalla voce dei protagonisti

La settimana europea, raccontata dai protagonisti delle politiche europee e italiane. Da TotalEU Production, agenzia europea di video news che copre tutti i principali eventi delle istituzioni europee a Strasburgo e a Bruxelles, arriva la sintesi video della settimana europea che va dal 26 al 29 maggio. Direttamente dalla voce di chi ha preso parte agli eventi (vedi video incorporato).

La settimana europea: tra i temi la tutela dei minori online

Il 26 maggio, a Bruxelles, si è svolta una riunione dei ministri dell’Agricoltura. “Il settore non riceve sufficienti assicurazioni contro le pressioni del cambiamento climatico”: ha detto il commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen. Il ministro Francesco Lollobrigida, presente al Consiglio, ha chiesto una revisione del regolamento sulla deforestazione che è entrato in vigore nel 2023.

Martedì 27 è arrivato il via libera finale all’emendamento che cambia da 1 a 3 anni il periodo di calcolo delle multe alla compagnie automobilistiche che non si sono adeguate ai target intermedi fissati in vista dello stop totale al 2035 delle auto con motore a combustione interna.

In agenda anche la tutela dei minori online. La Commissione europea ha aperto un’indagine formale su Pornhub, Stripchat, Xnxx e Xvideos, per via delle misure insufficienti adottate da queste piattaforme per proteggere i minori dai contenuti pornografici online.