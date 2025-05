Siti porno, la Commissione avvia indagine su Pornhub, Stripchat, XNXX e Xvideos per tutelare i minori online

Siti porno, la Commissione avvia indagine per tutelare i minori online (Photo By: Kaboompics.com per Pexels)

La Commissione europea avvia un’indagine sui siti Pornhub, Stripchat, XNXX e Xvideos per tutelare i minori dai contenuti pornografici diffusi online.

“Proteggere i minori e navigare in modo sicuro”

“La legge sui servizi digitali mira a garantire un ambiente online più sicuro per i minori; in tale contesto la Commissione ha avviato procedimenti formali nei confronti di Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos per presunte violazioni della legge sui servizi digitali”.

Così la Commissione europea, mentre in parallelo gli Stati membri, riuniti nel comitato europeo per i servizi digitali, stanno adottando un’azione coordinata contro le piattaforme pornografiche più piccole. La Commissione condurrà ora un’indagine approfondita e continuerà a raccogliere prove, che possono includere l’invio di ulteriori richieste di informazioni, lo svolgimento di colloqui o ispezioni.

«Lo spazio online dovrebbe essere un ambiente sicuro in cui i bambini possano imparare e connettersi – ha detto Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia – La nostra priorità è proteggere i minori e consentire loro di navigare online in modo sicuro. Insieme ai coordinatori dei servizi digitali negli Stati membri siamo determinati ad affrontare qualsiasi potenziale danno ai giovani utenti online».

Le indagini sui siti porno

Le indagini della Commissione su Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos si concentrano sui rischi per la protezione dei minori, compresi quelli legati all’assenza di misure efficaci di verifica dell’età.

Secondo Bruxelles le piattaforme non rispettano l’adozione di misure adeguate e proporzionare per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, in particolare con strumenti di verifica dell’età per salvaguardare i minori dai contenuti per adulti. E non rispettano l’istituzione di misure di attenuazione di eventuali effetti negativi sui diritti e sul benessere dei minori, per impedire loro di accedere a contenuti per adulti soprattutto attraverso adeguati strumenti di verifica dell’età.

“La protezione dei giovani utenti online è una delle principali priorità di applicazione nell’ambito della legge sui servizi digitali. Le piattaforme online devono garantire che i diritti e l’interesse superiore dei minori siano fondamentali per la progettazione e il funzionamento dei loro servizi”, ricorda la Commissione. In parallelo Bruxelles ha annunciato che Stripchat non sarà più designata come piattaforma online di dimensioni molto grandi; ma continuerà ad applicarsi l’obbligo di garantire un elevato livello di protezione dei minori sul suo servizio.