Frode con QR code, MDC: il quishing colpisce i clienti Unicredit, ecco come difendersi

Le minacce cibernetiche non si arrestano e si fanno sempre più sofisticate. In questi giorni – riporta il Movimento Difesa del Cittadino – “Unicredit ha messo in guardia i propri clienti sul pericolo del quishing, un tentativo di frode che utilizza QR code truffaldini per ingannare i clienti”.

Frode con QR code, cos’è il quishing

“Si tratta – spiega Unicredit in un approfondimento dedicato – di un tipo di frode che sfrutta comunicazioni, per posta ed email che sembrano provenire dalla tua Banca, contenenti QR Code fraudolenti che possono condurre a scaricare malware sul tuo dispositivo o ad un sito clone della Banca”.

I clienti sono, quindi, indotti ad inserire dati e credenziali su siti malevoli. “I truffatori – sottolinea Unicredit – possono anche tentare di contattare i clienti, spacciandosi per dipendenti della Banca, per ottenere ulteriori informazioni”.

Frode con QR code, MDC: importante l’educazione al digitale

“Il rischio del quishing – dichiara Antonio Longo, presidente di MDC – deriva dal fatto che molti utenti considerano affidabile, sicuro e veloce il sistema del QR code, senza verificare l’indirizzo a cui il codice cifrato conduce, esponendosi in tal modo a potenziali truffe”.

MDC ricorda, quindi, l’importanza dell’educazione digitale dei cittadini, per contrastare le truffe che fanno un uso ingannevole delle nuove tecnologie. Con la Guida dedicata ai consumatori “Intelligenza Artificiale e truffe: come proteggersi”, MDC si è posto l’obiettivo di informare e proteggere i cittadini dai rischi legati all’uso improprio delle tecnologie dell’intelligenza artificiale (IA).

La Guida, nata nell’ambito del progetto TRIS Recupero, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), sottolinea l’importanza di una vigilanza attiva e consapevole e richiama la necessità di una alfabetizzazione dei consumatori sui temi legati alla IA generativa.

“È essenziale – conclude MDC – che i cittadini siano informati e preparati per riconoscere e difendersi dalle truffe tecnologiche”.

