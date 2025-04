Green Energy Day, domani aperti al pubblico impianti rinnovabili e comunità energetiche

Porte aperte al pubblico per impianti a fonti energetiche rinnovabili, edifici efficienti e comunità energetiche rinnovabili in occasione del Green Energy Day in programma domani

Dal nord al Sud Italia saranno oltre 65 le visite guidate e gratuite a impianti a fonti rinnovabili, edifici efficienti e comunità energetiche rinnovabili, che animeranno domani, sabato 12 aprile, la seconda edizione del Green Energy Day. È la giornata nazionale della Transizione Energetica, organizzata dal Coordinamento FREE insieme a diverse associazioni e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Dal tour guidato in bici al Parco Rivoli Veronese “Monte Mesa”, in Veneto, realizzato in una zona protetta dal punto di vista naturalistico e inserito perfettamente in un paesaggio prealpino, all’impianto fotovoltaico in ambito agricolo a Lanuvio, in provincia di Roma, passando per Scalea, in Calabria, per visitare un impianto agrivoltaico dove i visitatori avranno l’opportunità di esplorare innovative serre fotovoltaiche, che integrano le coltivazioni tradizionali del territorio con la produzione di energia rinnovabile. Ancora le visite arrivano in Abruzzo, dove il piccolo comune Gagliano Aterno (AQ), il paese delle “Energie in Movimento”, è rinato anche grazie alla sua CER che sarà al centro del Green Energy Day; mentre a Milano e a Roma non mancheranno visite guidate anche a complessi residenziali realizzati con alti standard di sostenibilità, solo per citarne alcuni.

Con il Green Energy Day si vuole far toccare con mano a cittadini e famiglie la transizione energetica in atto nel Paese, informa una nota stampa. L’iniziativa vuole essere, infatti, un momento di riflessione nazionale sulla transizione energetica con l’apertura al pubblico di siti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di aziende che abbiano intrapreso un percorso di efficientamento energetico, su tutto il territorio nazionale. Tutti gli eventi sono consultabili sulla mappa interattiva del sito https://www.greenenergyday.it/.

«La transizione energetica – dichiara Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento FREE – può rappresentare, grazie anche allo straordinario potenziale di ricerca e innovazione italiano, un modello di sviluppo per molte aziende del nostro Paese e un’opportunità per il settore agricolo. Dalla Capitale lanceremo un messaggio chiaro e preciso: il futuro è delle rinnovabili e dell’efficienza energetica. La transizione energetica è una soluzione di contrasto al cambiamento climatico, ci permette di diminuire la dipendenza energetica dall’estero, riduce l’inquinamento ambientale e, come confermato da molti studi internazionali, produce maggiore occupazione rispetto a quella generata delle economie basate sui combustibili fossili. Invitiamo cittadini e famiglie a partecipare agli eventi in programma consultabili sul sito https://www.greenenergyday.it/».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!