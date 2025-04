Intelligenza artificiale, lunedì l’evento di Consumers’ Forum dedicato alle Autorità bancarie, finanziarie e assicurative

Intelligenza artificiale, consumatori e Autorità bancarie, finanziarie e assicurative. Le molteplici sfide poste dall’intelligenza artificiale a sviluppo, economia, diritti, tutela dei consumatori e al ruolo delle Autorità indipendenti è al centro del convegno organizzato da Consumers’ Forum sul tema “Governance dell’AI e tutela dei consumatori. Il ruolo delle Autorità bancarie, finanziarie e assicurative”, previsto per lunedì 14 aprile a Roma.

L’evento si concentrerà sul ruolo delle Autorità nell’applicazione del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, o AI Act. E metterà intorno a un tavolo i rappresentanti di Banca d’Italia, Consob, Ivass, nonché rappresentanti dell’ABI, di imprese e associazioni di consumatori che fanno parte di Consumers’ Forum.

L’appuntamento del 14 aprile si pone come “la naturale prosecuzione della XIX edizione dell’appuntamento annuale con le maggiori Authority, organizzato da Consumers’ Forum lo scorso novembre”, informa una nota.

Si parte, come nello scorso appuntamento, dalla ricerca Consumerism, dal titolo “Intelligenza Artificiale e protezione dei consumatori: il ruolo delle Autorities e Agenzie nazionali”, svolta in collaborazione con Università Roma Tre e presentata dal Professor Fabio Bassan Ordinario di Diritto dell’Unione Europea, che sarà alla base della riflessione con le Authority. La ricerca è infatti dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale in relazione al ruolo delle Autorità; lunedì verrà affrontata la relazione con le Authority bancarie, finanziarie e assicurative, con focus sulla tutela del consumatore. (QUI il programma del convegno).

L’Europa e l’AI Act

La prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale ha infatti il marchio dell’Europa. Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) “pone l’Unione europea all’avanguardia della regolazione di frontiera sui sistemi di intelligenza artificiale” (Consumerism 2024).

La legislazione europea segue un approccio “basato sul rischio”: maggiore è il rischio di causare danni alla società, più severe saranno le regole. Si tratta del primo regolamento globale sull’intelligenza artificiale e, come ha spiegato la Commissione europea, la legge “è concepita per garantire che l’IA sviluppata e utilizzata nell’Ue sia affidabile, con garanzie per proteggere i diritti fondamentali delle persone. Il regolamento mira a istituire un mercato interno armonizzato per l’IA nell’Ue, incoraggiando l’adozione di questa tecnologia e creando un contesto favorevole all’innovazione e agli investimenti”.

Il regolamento parla di “un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile” che garantisca al tempo stesso “un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente”.

