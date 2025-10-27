Halloween, la festa più dark… con costi sempre più alti

La festa più dark dell’anno può finire in due modi: un conto da paura per i prezzi di maschere e festeggiamenti, o una festa fatta in casa e un bel bottino di dolci e caramelle. Halloween si è ormai affermata ed è diventata un’occasione di festa forse soprattutto per i bambini, che osano maschere terrificanti (o quasi) e soprattutto girano di casa in casa o di negozio in negozio alla ricerca di dolci e caramelle.

Halloween, i prezzi dei “costumi da brividi”

Ma quanto costa la festa? A fare due conti è Federconsumatori, che ha aggiornato il monitoraggio dei costi per feste, travestimenti, maschere e dolcetti vari e rileva un aumento medio del 7% rispetto allo scorso anno.

La spese per Halloween può impennarsi vertiginosamente se si decide di comprare un costume tutto personale o di organizzare un festa privata a tema. Se invece si sceglie il fai da te, ovviamente i costi si comprimono e quasi si annullano, specialmente se si usano vestiti e materiali già disponibili, la palette di cosmetici che già si ha a disposizione in casa e qualche indicazione dai video-tutorial che online spopolano.

La regola per Halloween è far paura e insieme essere originali. Ecco allora un trionfo di costumi da vampiri, streghe, zombie, scheletri e inquietanti creature. Fra le maschere di tendenza, vanno sempre bene quelle legate al cinema e alle serie tv – da Hannibal Lecter, anche in versione femminile, a It-girl, da Joker, alle atmosfere dark dei film di Tim Burton – fino ad arrivare alle maschere di gruppo in cui tutta la famiglia o il gruppo di amici è perfettamente coordinato. Federconsumatori stima che per l’acquisto di un costume “da brividi” si spendono dai 59,99 euro per un bambino a 70,44 euro per un adulto (rispettivamente il +7% ed il +8% rispetto al 2024).

Se serve anche un kit trucco, il costo può variare dai 13,90 euro ai 29,99 euro, con un aumento del 7% per i kit piccoli formati da un pennello e 5 colori, e del 6% per i kit grandi formati da un pennello, una spugna e 8 colori.

La festa privata

La festa privata in un locale, organizzata proprio per Halloween, vede spese non indifferenti. Per Federconsumatori bisogna mettere in conto un costo medio di circa 420 euro per l’affitto della sala, a cui si aggiungono 23 euro a persona per un buffet caldo e 137,88 euro di diritti SIAE. Volendo, ci si possono aggiungere i servizi di un fotografo, di un animatore e di un truccatore, che ammontano, rispettivamente, a 170 euro, 115 euro e 100 euro.

Altra opzione è la cena al ristorante: molti locali, infatti, organizzano serate con allestimento e menù a tema, il cui costo medio è di 56 euro con un aumento del 9% rispetto al 2024. In molti casi l’ingrediente principale della cena è la zucca, ortaggio simbolo di Halloween, con corollario di drink serviti in pentoloni fumanti come pozioni magiche, pasticcini a forma di teschio e molto altro.

“Dolcetto o scherzetto”?

Anche ad Halloween non possono mancare i dolci, se non altro quelli da regalare alla frotta di bambini che busseranno alla porta di casa con la frase di rito, “dolcetto o scherzetto”. Le caramelle hanno un costo medio di 4 euro per 200 grammi (media fra i prezzi di quelle sfuse e di quelle confezionate), mentre per cioccolatini servono in media 5 euro per 250 grammi. Nei supermercati e nelle pasticcerie si trovano poi invitanti biscotti decorati a forma di zucca, fantasmi, pipistrelli, con un costo medio di 5,80 euro per 200 grammi, nonché mele stregate (dal costo di 7,80 euro) ricoperte di glassa di zucchero. I prezzi di dolcetti e biscotti aumentano dal 10 al 13% rispetto allo scorso anno.