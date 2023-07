In vacanza con gli animali, il Ministero della Salute lancia la nuova campagna contro l’abbandono

Il Ministero della Salute ha lanciato la campagna “Inseparabili in vacanza”, contro gli abbandoni degli animali nei periodi estivi. Ecco i consigli per viaggiare con gli amici animali

È partita la campagna social “Inseparabili in vacanza” del Ministero della Salute, contro l’abbandono degli animali domestici, un fenomeno purtroppo frequente durante l’estate, con l’arrivo delle vacanze.

La campagna sarà diffusa sui social del Ministero della Salute, Facebook, Instagram e Twitter, durante i mesi estivi ed è rivolta a tutti i proprietari di animali domestici.

In vacanza con gli animali, i consigli del Ministero della Salute

Viaggiare con i nostri amici animali può essere un’esperienza bellissima, ma è necessario prestare attenzione ad alcuni accorgimenti prima e durante il viaggio. Ecco i consigli del Ministero della Salute.

In primo luogo, prima di partire, è bene recarsi dal veterinario di fiducia per un check–up generale dell’animale e assicurarsi che si trovi nelle condizioni di salute migliori per affrontare il viaggio. Bisogna ricordarsi, inoltre, di portare con sé i documenti necessari per il viaggio (libretto sanitario correttamente compilato e aggiornato dal veterinario di fiducia), passaporto, necessario per viaggiare al di fuori del territorio italiano, documenti/certificati sanitari richiesti dal Paese, destinazione del viaggio.

Inoltre, è bene preparare anche la sua valigia, portando gli oggetti indispensabili per il suo benessere, (cibo abituale, farmaci abituali, giochi preferiti, indumenti familiari, guinzaglio, museruola, sacchetti igienici, lettiera) e magari chiedere al veterinario come creare un piccolo kit di primo soccorso da avere sempre a portata di mano.

“Se il tuo animale ha una natura ansiosa e tende a stressarsi durante i viaggi è bene concordare preventivamente con il veterinario la terapia migliore per alleviare i sintomi di un possibile malessere – raccomanda il Ministero. – Informati correttamente sulle condizioni di trasporto previste per legge sul territorio italiano o al di fuori di questo, se si viaggia per mare, su gomma o si vola”.

È consigliabile tenere l’animale a digiuno almeno 2 ore prima di partire e durante il viaggio bisogna avere sempre a portata di mano dell’acqua fresca da poter somministrare all’animale al bisogno.

“Garantisci uno spazio idoneo, privo di pericoli e con una sufficiente aerazione durante il trasporto – consiglia il Ministero. – Viaggiando in auto, programma soste regolari e assicurati che l’animale non sia esposto a bruschi cambi di temperatura/temperature estreme”.

Infine, è consigliabile associare il viaggio a un’attività piacevole (gioco, gratificazione) per ridurre paura e stress.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!